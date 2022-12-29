我沒變太監！俄前副總理挨烏軍炸傷 公布術後照片圖闢謠

羅戈辛（右）是俄國總統普廷最癡迷核武的親信。（美聯社資料照）

2022/12/29 16:58

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯前副總理、俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）前署長羅戈辛（Dmitry Rogozin）22日在烏東頓內茨克一家飯店遇上烏軍轟炸，身受重傷，動手術保命，現場留下一大灘恐怖血跡。此前多個消息傳出，恐須截肢，且生殖器官受重創要切除。不過，羅戈辛28日發布他在醫院接受手術後的照片，似乎意在闢謠。

據俄羅斯《衛星通訊社》報導，羅戈津辛在做完取彈片的手術後，在社交媒體VK首次發布照片，從照片中可以看到他的臉和裸露的肩膀，以及脖子後側一大塊醫用膏藥的局部照片。

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羅戈辛在照片下寫道：「堅持到最後的人總能獲勝，祝大家有愉快而富有成效的一天！」

不過，羅戈辛的照片只曬出上半身，看不出下半身是否有傷。

報導稱，12月22日，「沙皇之狼」軍事顧問團在頓內茨克下榻的飯店遭到烏克蘭武裝部隊砲擊。當時在飯店裡的羅戈辛背部受傷，他先被轉移到頓河畔的羅斯托夫，後被轉送到莫斯科醫院救治。羅戈辛的助理稱，羅戈辛的手術成功。

58歲的羅戈辛曾在推特與美國億萬富豪馬斯克互嗆，他是俄國總統普廷最痴迷核武的親信，是一位具煽動性的民族主義者，狂熱支持莫斯科入侵烏克蘭。在普廷2月24日揮軍入侵烏克蘭之後，羅戈辛經常在社群媒體上發表激烈言論，他曾於5月間宣稱，俄羅斯只需半小時就可以在核戰中「摧毀」北約國家。

羅戈辛在做完取彈片的手術後，首次發布照片，但看不出下半身是否有受傷。（圖取自羅戈辛VK帳號）

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