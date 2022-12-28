致電烏克蘭佔領區8歲小女孩 普廷：妳會送我黃瓜嗎？

普廷致電烏克蘭佔領區的8歲小女孩。（擷取自克里姆林宮官網）

2022/12/28 16:51

〔編譯陳成良／綜合報導〕《俄新社》（RIA）報導，俄羅斯總統普廷親自打電話給札波羅熱佔領區1名小女孩，並向她索討黃瓜。報導稱，普廷在「許願樹」上挑中了她的賀卡，8歲的蒂塔連科（Oleksandra Tytarenko）在賀卡上說，她夢想參觀克里米亞和「雪老人」（Ded Moroz，俄羅斯版耶誕老人）之家。

報導稱，在通話中，普廷想知道女孩拜訪雪老人時受到了什麼樣的接待。他還索討了回禮：女孩家種的黃瓜。

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普廷說：「我知道你們在那裡種黃瓜和番茄。妳會送我黃瓜嗎？我期待妳的新年禮物。」

報導稱，俄羅斯的「許願樹」（Wishing Tree）公益活動幫助貧困兒童圓夢。該行動於11月10日在俄羅斯開始，並將持續到2月28日。今年，俄羅斯吞併的烏克蘭領土居民也參與其中。

Російські ЗМІ стверджують, що Володимир Путін зателефонував 8-річній дівчинці з окупованої Запорізької області і попросив її надіслати огірків, які вирощує її сім'я на захопленій РФ території. pic.twitter.com/WdfWTAbisE — Українська правда ✌️ （@ukrpravda_news） December 27, 2022

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