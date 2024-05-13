印尼西部暴洪及火山泥流災情 增至34死16失蹤

印尼西蘇門答臘省（West Sumatra）因大雨引發暴洪和火山泥流災情，目前至少有34人死亡，另有16人失蹤。（法新社）

2024/05/13 00:09

〔中央社〕印尼西蘇門答臘省（West Sumatra）因大雨引發暴洪和火山泥流災情，當地救災官員12日表示，目前至少有34人死亡，另有16人失蹤。

法新社報導，11日晚間持續數小時的大雨造成西蘇門答臘省2個地區發生洪災，雨水還從蘇門答臘島（Sumatra）上最活躍的馬拉畢火山（Mount Marapi）冲下火山灰及大石塊。

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西蘇門答臘省救災機構發言人伊罕（Ilham Wahab）告訴法新社：「根據我們的資料，目前為止共有34人死亡：阿加姆縣（Agam Regency）16死，丹那達塔縣（Tanah Datar Regency）地區18死。」

他說，「另外有至少18人受傷。我們還在搜尋其他16名失蹤者」，當地救援人員、警察、士兵和志工都參與了搜救工作。

根據印尼國家搜救總署（Basarnas），11日晚間10時30分左右，阿加姆和丹那達塔縣發生暴洪和冷熔岩流災情。

冷熔岩也稱為火山泥流（lahar），是由雨水從火山斜坡帶下的火山物質，像是火山灰、火山砂和礫石。

伊罕12日表示，相關當局仍在接收失蹤人員家屬的通報。他並提到，目前還無法給出從這個區域撤離的確切人數，因為搜救工作目前重點仍是搜尋罹難者和失蹤人員。

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