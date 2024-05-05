印尼魯昂火山「噴發不停」 政府下令近萬居民永久搬離

位在印尼北蘇拉威西省的魯昂火山（Gn. Ruang），從4月17日開始持續噴發至今，對此當局將警戒層級上調至最高級，同時下令讓島上近上萬居民永久撤離家園。（路透）

2024/05/05 16:11

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位在印尼北蘇拉威西省的魯昂火山（Gn. Ruang），從4月17日開始持續噴發至今，對此當局將警戒層級上調至最高級。根據當地政府3日宣布，若魯昂火山發生坍塌，可能會引發海嘯，威脅島上居民安危，因此下令將近萬名居民永久撤離家園。

綜合外媒報導，北蘇拉威西省的魯昂島（Ruang）上，約有9800人居住在此，然而今年4月中旬島上火山持續噴發，熾熱的熔岩及火山灰壟罩整座島嶼，導致島上所有居民被迫撤離。火山於4月30日再度噴發，這次還波及鄰近的塔古蘭當島（Tagulandang），據目擊者透露，當地道路及建築物被厚厚的火山灰覆蓋，部分房屋屋頂倒塌。

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報導指出，當局已將火山警戒級別提升至最高級，同時關閉附近馬納多省（Manado）的薩姆拉圖蘭吉國際機場（MDC），更警告若大噴發使部分山體坍塌，落入周圍水域，恐怕引發海嘯。

人類發展與文化統籌部長埃芬迪（Muhadjir Effendy）3日在內閣會議後宣布，政府將永久撤離島上居民，在距離魯昂島約200公里的博朗蒙貢多縣（Bolaang Mongondow）建造數百棟簡易住房，「我們將依照總統佐科威（Joko Widodo）指示，建造符合防災標準的房屋，提供災民居住。」

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