灰燼直衝3.5公里高空！印尼伊布火山噴發 當局示警「勿靠近」

位在印尼東部的伊布火山（Mount Ibu），於當地時間28日凌晨0點37分噴發。（圖擷取自@IlkhaAgency 社群平台「X」）

2024/04/28 20:03

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位在印尼東部的伊布火山（Mount Ibu），於當地時間28日凌晨0點37分（台灣時間27日深夜11點37分）噴發，時間長達3分多鐘，並向天空噴出逾3.5公里高的火山灰。印尼官員已警示民眾，千萬不要靠近這座火山；至於住在附近居民與遊客，則請勿在火山口半徑2公里的範圍內活動。

綜合外媒報導，伊布火山位於印尼北摩鹿加省（North Maluku）的哈馬赫拉島（Halmahera Island），海拔高達1325公尺。它在28日凌晨噴發，並朝山峰以西噴出濃濃黑煙與火山灰，火山灰高出峰頂3.5公里，不過在4級制火山警戒級別中，伊布火山目前級別維持在2級，當局並未下令民眾撤離。

請繼續往下閱讀...

伊布火山監測站的官員則透過聲明表示，火山噴發持續超過3分鐘，住在附近居民與遊客勿在火山口半徑2公里的範圍內，進行任何活動，印尼當局也敦促民眾，今日從事戶外活動時務必配戴口罩與護目鏡，並為火山灰飄落的情況做好準備。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法