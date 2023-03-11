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    影片曝光！印尼梅拉比火山又爆發 火山雲衝7公里高

    印尼國家災害應變相關機構表示，印尼的梅拉比火山週六噴發，形成高達7公里的熱雲。（美聯社）

    印尼國家災害應變相關機構表示，印尼的梅拉比火山週六噴發，形成高達7公里的熱雲。（美聯社）

    2023/03/11 18:21

    〔即時新聞／綜合報導〕印尼國家災害應變相關機構指出，位於印尼日惹特區首府（Yogyakarta）的梅拉比火山（Mount Merapi）週六（11日）噴發，形成高達7公里的熱雲。

    據《路透》報導，當地政府說，梅拉比火山約於當地時間中午12點噴發，可觀察到1.5公里的熔岩流，已對鄰近火山的社區居民提出警告，請他們停止在距離火山口半徑3到7公里的危險區域進行任何活動。

    2963公尺高的梅拉比火山是印尼最活躍的火山之一，已被歸類為第二高警戒級別火山。當地監測站官員Yulianto說，目前並未疏散當地居民，「目前僅是一次性的噴發活動，有5、6道碎屑流。如果範圍進一步擴大，涵蓋超過7公里，很可能就會建議居民撤離」。

    印尼位於環太平洋火山帶，是全世界境內最多的火山國家，梅拉比火山上次劇烈噴發是在2010年，當時造成逾350人喪生。

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