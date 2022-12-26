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    普廷「內部清洗」? 軍工業人士莫名身亡又1人 駐北約軍事代表離世

    俄駐北約首席軍事代表馬斯洛夫突離世。（擷取推特）

    俄駐北約首席軍事代表馬斯洛夫突離世。（擷取推特）

    2022/12/26 18:24

    〔編譯陳成良／綜合報導〕近來俄羅斯多名能源與軍工業相關人士莫名身亡，據俄羅斯媒體報導，前俄羅斯武裝部隊地面部隊總司令、陸軍上將馬斯洛夫（Alexei Maslov）25日突然死於莫斯科的一家醫院。此前，俄羅斯海軍部造船廠負責人24日驟逝，他前一天才出席新潛艦下水典禮。

    綜合俄媒報導，馬斯洛夫曾在2004-2008年擔任俄羅斯聯邦地面部隊總司令、後任俄羅斯駐北約首席軍事代表，近年來也擔任烏拉爾鐵路運輸公司（Uralvagonzavod）軍事技術合作特別代表。

    前一天，聖彼得堡海軍部造船廠（Admiralty Shipyards）發布消息，現年66歲的總經理布札科夫（Alexander Buzakov）24日驟逝。廠方未公布死因，不過，死訊傳出前一天，布札科夫才出席潛艇下水典禮。

    自俄國總統普廷2月下令進攻烏克蘭後，俄羅斯多名寡頭或能源、軍工業相關人士「意外」死亡。今年9月至少就有3人，包含俄國第二大石油公司盧克石油（Lukoil）副總裁馬加諾夫（Ravil Maganov）疑似在醫院病房窗邊抽菸時墜樓、俄羅斯遠東暨北極發展公司（ERDC）執行董事佩喬林（Ivan Pechorin）墜海、莫斯科航空大學前校長格拉申科（Anatoly Gerashchenko）從樓梯摔下身亡。

    俄羅斯聖彼得堡海軍部造船廠總經理布札科夫驟逝。（擷取自取俄國海軍部造船廠官網aoosk.ru）

    俄羅斯聖彼得堡海軍部造船廠總經理布札科夫驟逝。（擷取自取俄國海軍部造船廠官網aoosk.ru）

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