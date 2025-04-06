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    傅崐萁走大甲媽遶境現身西螺大橋 民眾狂嗆「罷免賣台立委」

    大甲媽祖往新港繞境進香，今晚預定停駕西螺福興宮。立法院國民黨團總召傅崐萁下午現身在西螺大橋橋頭，有民眾當場高喊狂嗆「罷免傅崐萁」。（圖擷取自Thread）

    大甲媽祖往新港繞境進香，今晚預定停駕西螺福興宮。立法院國民黨團總召傅崐萁下午現身在西螺大橋橋頭，有民眾當場高喊狂嗆「罷免傅崐萁」。（圖擷取自Thread）

    2025/04/06 17:40

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕大甲媽祖往新港繞境進香，今天晚間預定停駕西螺福興宮。立法院國民黨團總召傅崐萁今日現身在西螺大橋橋頭，民眾當場高喊狂嗆「罷免賣台立委」、「傅崐萁還要去香港接指令嗎？」

    罷免國民黨立委第二階段連署如火如荼進行，花蓮罷傅團體利用清明連假催出連署。傅崐萁與花蓮縣長徐榛蔚兩人，週五先赴大甲鎮瀾宮參與起駕大典後，昨日在大肚跟隨大甲媽南下，今日下午出現在西螺大橋前面比讚，過程全被民眾拍攝公布於網路。

    有民眾在西螺宣傳罷免連署時，看見傅崐萁出現在西螺大橋，直接狂嗆「罷免林思銘，就是罷免傅崐萁」、「罷免國民黨賣台立委，罷免賣台立委」、「傅崐萁還要去香港接指令嗎？罷免賣台立委」；傅崐萁則未搭理逕自離開。

    對此，民進黨立委王美惠今日受訪表示，傅崐萁在立法院亂砍政府預算，已經引起台灣民眾嚴重反彈，還三番兩次跑去中國、香港，甚至帶團去見中共高官。

    王美惠指出，傅崐萁是有在拜拜的人，面對大罷免應該心中很焦慮，所以會求助媽祖。不過，傅崐萁的所作所為，讓台灣民眾相當反感，罷免團體是非常野性的，傅會被當場嗆聲並不令人意外。

    立法院國民黨團總召傅崐萁今日現身在西螺大橋，民眾當場高喊狂嗆「傅崐萁還要去香港接指令嗎？罷免賣台立委」。（圖擷取自Thread）

    立法院國民黨團總召傅崐萁今日現身在西螺大橋，民眾當場高喊狂嗆「傅崐萁還要去香港接指令嗎？罷免賣台立委」。（圖擷取自Thread）

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