曝這支俄軍精英部隊「全軍覆沒」《華郵》：普廷侵略失敗象徵

烏克蘭部隊3月4日在哈爾科夫擄獲1輛俄軍坦克。（路透檔案照）

2022/12/17 23:48

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭的戰事久拖，俄軍損兵折將程度也超過克里姆林宮原本的預期。《華盛頓郵報》16日以曾經被認為是俄國其中一支最令人聞風喪膽的部隊俄羅斯陸軍第200獨立摩托化步兵旅，在烏克蘭戰場「全軍覆沒」為例，指這支部隊的血腥命運，成為了俄國總統普廷侵略計畫失敗的象徵。

《華郵》指出，自冷戰以來，部署在北極圈內柯拉半島的俄國核潛艦、飛彈等武器軍備，一直受到俄羅斯陸軍第200獨立摩托化步兵旅的保護，這支部隊被視為俄國軍隊中數一數二強大的部隊，直到今年派出最精良兵力和武器到烏克蘭戰場，「實際上被摧毀」。

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《華郵》檢視他們取得的這支部隊內部文件和烏克蘭、西方軍事和情報官員提供先前未曝光的細節指出，這支部隊是2月24日開戰之初，俄國派出的首批部隊之一，參與對哈爾科夫的攻擊，但是到了5月，內部紀錄顯示，開戰派出的1400到1600名部隊，只剩892人，指揮官重傷，其他能清點到的部隊成員，有的受傷、失蹤，或者拒絕作戰的「逃兵」。

報導指出，俄羅斯陸軍第200獨立摩托化步兵旅的崩潰，一部分反映出其被指派的作戰行動之艱困和烏克蘭軍隊的優異表現，但是，更進一步檢視就會發現，其命運也是內部貪腐成風、戰略誤判和克宮未能準確掌握俄國和敵方軍隊真正實力造成的，而這些也正造成總統普廷這場侵略計畫失敗。

芬蘭軍事情報單位退役將領托瓦里（Pekka Toveri）說，「他們兵力現在不到60％，被迫仰賴遠遠不足的增援兵力」，「那些拒絕作戰的、失蹤的，這些都告訴我們，對俄羅斯來說，這場戰爭徹底失敗。」一名在俄國9月徵兵後被派到這支部隊的士兵說，「部隊處於衰敗狀態」。

這支部隊9月結束在哈爾科夫的行動，與之交戰重創敵軍的烏克蘭第72機械化旅指揮官費多森柯（Pavlo Fedosenko）說，這支部隊俄軍軍官陣亡或受傷，裝備70％被摧毀，「全軍覆沒」。

在這場對大部分俄國軍隊來說都是災難的戰爭中，俄羅斯陸軍第200獨立摩托化步兵旅的崩解更為顯眼，因為比起其他被送上烏克蘭戰場的部隊，這支部隊的訓練更好、裝備更新、經驗更豐富。現在，部隊折損規模，讓一名歐洲軍事官員認為，「不能被視為是一支戰鬥部隊。」

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