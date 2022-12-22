曾嗆半小時可摧毀北約國家 俄前副總理烏東遭砲擊

羅戈辛是一位煽動的民族主義者，也是莫斯科進攻烏克蘭的狂熱支持者之一。（法新社）

2022/12/22 16:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯前副總理、前聯邦太空總署（Roscosmos）署長羅戈辛，22日在烏東頓內茨克遭到砲擊，背部受傷，據稱無生命危險，但脊椎彈片無法取出。羅戈辛的陪同人員，包括莫斯科扶植的頓內茨克魁儡總理霍岑科（Vitaliy Khotsenko），以及一群俄國軍事顧問也受到了不同程度的傷害。

據俄羅斯電視台報導，羅戈辛當時正在當地一家飯店，領導一支被稱為「沙皇狼」的軍事顧問和專家志願者隊伍，其主要任務是給參加俄羅斯「特別軍事行動」的頓內茨克和盧甘斯克部隊提供軍事技術支持。

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另據俄國自媒體在Telegram透露的消息，羅戈辛當時與一群人正在飯店餐廳裡慶祝他的生日。此外，烏軍砲擊使用的是高精度的彈藥，據初步判斷，可能是155毫米的法國「凱撒」自走砲。

俄羅斯《衛星通訊社》報導，羅戈辛入院，沒有生命危險。不過後來他助手對記者表示，醫生認為，羅戈辛脊椎中的砲彈碎片無法取出，他本人拒絕前往其他地區醫院。

現年58歲的羅戈辛惡名昭彰，是俄國總統普廷最痴迷核武的親信，他是一位具煽動性的民族主義者，狂熱支持莫斯科入侵烏克蘭。

在普廷2月24日揮軍入侵烏克蘭之後，羅戈辛經常在社群媒體上發表激烈言論，他曾於5月間說，俄羅斯只需半小時就可以在核戰中「摧毀」北約國家。

羅戈辛今年7月卸任聯邦太空總署長職位，據傳被普廷調往烏東監管俄軍。也曾擔任俄羅斯的北約特使，他在2014年莫斯科從烏克蘭吞併克里米亞後受到美國制裁。

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