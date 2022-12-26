慘！俄前副總理遭砲擊 傳命根子不保、恐截肢

羅戈辛據傳在頓內茨克一家飯店餐廳慶生時遇襲，事故現場一片狼藉。（圖擷取自Telegram）

2022/12/26 15:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯前副總理、前聯邦太空總署（Roscosmos）署長羅戈辛（Dmitry Rogozin），22日在烏東頓內茨克一家飯店餐廳慶祝59歲生日時，遭砲擊受傷且須動手術。烏克蘭自媒體釋出了新的細節，原來「壽星」的受傷處比原來已知的要多，傳恐須截肢且生殖器官受重創。

羅戈辛當天在他的社群媒體Telegram頻道發文說，有一塊金屬碎片從他的右肩胛骨上方刺入，導致背部受傷，需要接受手術。不過後來他助手對記者表示，醫生認為，羅戈辛脊椎中的砲彈碎片無法取出，他本人拒絕前往其他地區醫院。

請繼續往下閱讀...

俄方調查人員指出，這起砲擊事件造成人員死傷，且是「高精準度的武器所致…推測可能是法國製的凱撒（Caesar）自走砲」。

據《烏克蘭365》援引所謂「頓內茨克共和國」的消息來源稱，羅戈辛的頭部軟組織、臀部、左大腿和腹股溝都被彈片擊傷，生殖器官的頭部被剖開，還可能要截肢，醫生們正在努力挽救它，但機會很小。相關該消息未得到莫斯科證實。

羅戈辛是力挺俄國總統普廷侵略烏克蘭的忠誠擁護者，且曾在推特與億萬富豪馬斯克互嗆而聞名。在俄軍2月24日入侵烏克蘭之後，羅戈辛經常在社群媒體上發表激烈言論，他曾於5月間說，俄羅斯只需半小時就可以在核戰中「摧毀」北約國家。

羅戈辛今年7月卸任聯邦太空總署長職位，據傳被普廷調往烏東監管俄軍。他也曾擔任俄羅斯的北約特使，在2014年莫斯科從烏克蘭吞併克里米亞後受到美國制裁。

俄羅斯前副總理、前聯邦太空總署長羅戈辛在烏東遭砲擊，傳生殖器受重創。（圖擷取自Telegram）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法