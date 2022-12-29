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    狂射120枚飛彈襲烏！ 俄放話：「口徑」用不完

    海軍艦發射巡弋飛彈，攻擊烏克蘭。（取自俄國防部Telegram、美聯社；本報合成）

    海軍艦發射巡弋飛彈，攻擊烏克蘭。（取自俄國防部Telegram、美聯社；本報合成）

    2022/12/29 17:56

    〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭29日全國各地再度響起空襲警報，烏克蘭軍方證實，俄軍28日入夜後出動自殺式無人機，翌日天亮後又先後發射約120枚巡弋飛彈襲擊烏國多地目標。俄羅斯國防部隨後放話，宣稱俄軍有用不完的「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈。

    烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）稍早表示，「在神風無人機的夜襲之後，敵人正從各個方向，從戰略轟炸機和軍艦上發射空基和海基巡弋飛彈彈攻擊烏克蘭。」

    據《烏克蘭真理報》報導，包括基輔、日托米爾（Zhytomyr）、敖德薩（Odesa）、西部大城利沃夫（Lviv）在內等地都傳出爆炸聲，空襲警報大響。當局表示，各地的爆炸聲來自防空系統擊落飛彈，但外傳有飛彈殘骸掉落擊中基輔一棟建築物，引發火災。

    據報導，烏克蘭捍衛者在敖德薩地區擊落了21枚飛彈，但仍有幾枚飛彈損壞了能源基礎設施，造成當地緊急停電，目前正在搶修中。此外，利沃9成市區停電。

    俄羅斯國防部29日稍晚透過其Telegram官方帳號，發佈黑海軍艦發射飛彈的照片，還特別用一張照片，以斗大字體狂妄寫著「我們有用不完的『口徑』巡弋飛彈」。

    俄羅斯國防部公布照片，顯示黑海軍艦發射巡弋飛彈，攻擊烏克蘭。（取自俄國防部Telegram）

    俄羅斯國防部公布照片，顯示黑海軍艦發射巡弋飛彈，攻擊烏克蘭。（取自俄國防部Telegram）

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