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    烏克蘭多地遭俄國飛彈大規模攻擊 包括首都基輔

    烏克蘭首都基輔29日再度遭受俄羅斯飛彈轟炸，救援人員在斷垣殘壁間冒險搜救。（路透）

    烏克蘭首都基輔29日再度遭受俄羅斯飛彈轟炸，救援人員在斷垣殘壁間冒險搜救。（路透）

    2022/12/29 18:01

    〔中央社〕烏克蘭軍方今天表示，全國各地遭到俄羅斯飛彈「大規模」攻擊，包括首都基輔（Kyiv）也遇襲。

    法新社報導，烏克蘭空軍在社群媒體發文稱：「12月29日，發生大規模飛彈攻擊…敵人正利用戰略軍機和軍艦的空射和艦射巡弋飛彈，從各個方向攻擊烏克蘭。」

    烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）指出，俄軍發射逾120枚飛彈。

    路透社報導，波多利雅科在推特（Twitter）發文表示：「我們正等待『和事佬』就和平解決方案提出進一步建議。」他指的是俄國呼籲解決自身在2月24日發起的侵略戰爭。

    今天上午，烏克蘭多座城市發生爆炸。基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在通訊軟體Telegram警告，可能出現停電狀況，呼籲居民儲水備用。

    基輔市軍事當局指出，首都東部2間私人民宅被墜落的飛彈碎片擊中，該市西南部的1間企業和1座遊樂場也遭到破壞。

    位於東部的第二大城哈爾科夫（Kharkiv）市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）說，當地發生「一連串爆炸」。

    西部利維夫市（Lviv）市長薩多維（Andriy Sadovyi）也說，當地通報發生爆炸。利維夫州州長科濟茨基（Maxim Kozytski）表示，防空系統正在運作，呼籲民眾待在避難所內。

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