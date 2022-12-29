「腫到眼睛睜不開」美女網紅DIY染髮變豬頭 崩潰痛哭「好像怪物」

路易莎在IG分享自己因染髮劑引起的過敏反應，導致頭皮流出不明液體，眼睛更是腫到無發睜開。（圖翻攝自luluziinha33 IG）

2022/12/29 18:23

〔即時新聞／綜合報導〕巴西19歲女網紅路易莎（Luisa Kamei）16日在家中自行染髮，不料卻引起嚴重過敏反應，不僅頭皮開始流出不明液體，其中一隻眼睛更是腫到無法睜開，讓她相當崩潰。她希望藉此經驗提醒民眾，在家染髮一定要小心，注意染髮劑適不適合再進行使用。

綜合外媒報導，在Instagram擁有超過1萬3400名粉絲的路易莎，日前發文分享自己驚悚的染髮經歷。她表示染完頭髮後過了2天，早上起床發現頭皮竟開始有不明液體流出，隔天整張臉更是腫到連其中一隻眼睛都無法張開，當下看著鏡子只能難過的大哭一場，認為自己就像個怪物一樣。

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路易莎指出，當時她已經依照染髮劑上的說明書進行了48小時的過敏測試，結果還是發生嚴重的過敏反應，讓她直呼廠商提供的過敏測試根本不足以保護消費者。路易莎就醫後，醫生告訴她，若是再晚一點進行治療，恐怕整個過敏反應會更加嚴重。

路易莎提到，對於皮膚敏感的人來說，對染髮劑過敏是一件非常嚴重的事情，脫髮和頭皮傷口都是過敏反應的一部分。另外，更嚴重的過敏會導致臉部、頭皮腫脹和發紅、呼吸困難，甚至是更嚴重的全身過敏反應，因此民眾一定要注意自己使用的染髮劑類型。

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