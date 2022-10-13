死亡之吻？她與約會男接吻後變成「香腸嘴」 細問原因嚇傻了

岡薩雷斯的嘴唇腫脹。（圖擷取自「Janelle Gonzalez」Tiktok）

2022/10/13 15:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名女網友在社群平台發文，日前她與一名男子約會時因為氣氛融洽而接吻表達情意，孰料隔日早上發現自己的嘴唇嚴重紅腫，直接變成「香腸嘴」，疑惑之下詢問男方才發現原來對方在約會前吃了蝦仁炒飯，因而導致她產生海鮮過敏反應，差點就成為「死亡之吻」。

綜合外媒報導，27歲女子岡薩雷斯（Janelle Gonzalez）日前在社群平台「Tiktok」發布一段影片，從中可見她的上嘴唇嚴重腫脹，使她無法緊閉嘴巴。她透露，前一晚與一名男子約會時，在氣氛融洽之下有與對方接吻，沒想到早上醒床後就直接變成「香腸嘴」。

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岡薩雷斯解釋，她對海鮮過敏，因此平日絕對不吃海鮮類食品，嚇得急忙詢問男方才知道，原來對方在約會前有吃蝦仁炒飯，這才讓她真相大白，她自我揶揄地說「與男人調情就已經有夠危險了，沒想到連接吻都需要預防過敏原，大家最好也小心保護自己。」

影片發布後至今已超過80萬人觀看，也引起許多網友討論，有人說「我的男友對堅果有嚴重過敏，所以我大量減少吃堅果，因為我不想給他『死亡之吻』」、「高中時我爸媽故意讓我男友在約會前吃花生醬，造成我們沒辦法接吻」、「我朋友的姐姐在婚禮當天吃了西瓜後親吻未婚夫，沒想到造成男方劇烈過敏反應，當天不得不取消舉行婚禮」。

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