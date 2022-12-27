軍情動態》1架37億！ 美軍「種馬王」CH-53K直升機全速量產

被譽為史上最強運輸直升機的CH-53K「種馬王」。（路透資料照）

2022/12/27 17:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍宣布，由洛克希德馬丁旗下、塞考斯基飛機公司（Sikorsky）研發製造的CH-53K「種馬王」（CH-53K King Stallion）重型運輸直升機，繼4月間達「初始作戰能力」（IOC）後，目前已進入全速量產階段（FRP），每年可望生產20餘架，強化美國陸戰隊與其他客戶的空運能量。

據《Military Leak》報導，「種馬王」在達FRP後，生產線將全速運轉，美軍也可望加速採購腳步，增加機隊規模，並進行換裝作業，以期達成2029財年達全作戰能力（FOC）的目標。

請繼續往下閱讀...

「種馬王」是一種多任務直升機，其重型運輸能力超過美國國防部所有其他旋翼飛機，並且是唯一一款將在 2032 年及以後繼續生產的重型運輸直升機。「種馬王」可在高/熱條件下承載 2萬7000 磅（約1萬2246公斤）的外部載荷超過 110 浬，這是現役 CH-53E直升機外部承載能力的3倍多。

「種馬王」旨在進行裝甲車輛、設備和人員的遠征突擊運輸，以支持從海基作戰中心深入內陸的分佈式作戰，這在印太地區至關重要。

與現役CH-53E相比，「種馬王」馬力增加57%，零件數少63%，能創造3倍的空運與吊掛能量，後勤維保也更加簡化。此外，「種馬王」飛行距離更長，且能搭配各種兩棲艦艇，大幅提升陸戰隊垂直起降空運能量，成為美陸戰隊「2030兵力設計」計畫的關鍵空運角色。

「種馬王」被譽為史上最強運輸直升機，價格也高得嚇人，一架要價1.22億美元（約37.45億台幣）比F-35A戰機還貴，依美國海軍陸戰隊預定部署200架來看，相當於近2艘「福特級」核動力航空母艦的造價，美軍希望以量制價，將每架「種馬王」價格壓到8000萬美元（約24.5億台幣）。

除了美陸戰隊之外，以色列已確定採購「種馬王」，取代現役的CH-53「海燕」（Yas’ur）直升機。但原本有意採購的德國6月間琵琶別抱，決定改買波音CH-47F直升機，主要考量CH-47F單價較低，讓其計畫足以完整採購60架機隊（原計畫擬購45至60架），進而增加部署、運輸與作戰時的彈性。

（影片網址）

https://youtu.be/gwjlvkYhFuo

吊掛悍馬車的CH-53K「種馬王」直升機。（圖擷取自美軍DVIDS系統）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法