軍情動態》美CH-53K直升機 成功將LAV-25裝甲車運抵岸上登陸

CH-53K直升機自「硫磺島登陸艦」吊掛LAV-25甲車至目標區，隨後返回艦上，成功執行220海里的遠距運輸任務。（圖擷取自DVIDS官網）

2021/12/08 16:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍陸戰隊作戰測試與評估第一中隊（Marine Operational Test and Evaluation Squadron One，VMX-1），11月時首度使用「CH-53K種馬王」（King Stallion）直升機，在大西洋（Atlantic Ocean）空域執行超視距（Over the Horizon）重型空運測試。

根據《Defense News》報導，11月19日至21日，美國VMX-1中隊成功於大西洋上空，以硫磺島級直升機平臺登陸艦（Iwo Jima-class amphibious assault ship）操作「CH-53K種馬王」直升機，將LAV-25裝甲車運抵岸上登陸區。

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隨後，CH-53K直升機再飛回硫磺島登陸艦，來回總共飛行約220海里的距離，完成了此次超視距重型空運測試，同時完成了「軍隊船至岸機動運輸任務。」

美國海軍陸戰隊（U.S. Marine Corps）的聲明指出，運送如此沉重的裝備及部隊，是未來作戰行動概念的關鍵，「遠征前進基地作戰」（Expeditionary Advanced Base Operations，EABO）是海軍陸戰隊未來傾向達成的目標，盼能讓海軍加入作戰。

美國五角大廈（Pentagon）先前所釋出的評估測試報告指出，CH-53K直升機的吊掛重量為12噸，高出CH-53E「超級種馬」（CH-53E Super Stallion）直升機3倍。

VMX-1中隊執行官班克斯（Joshua Banks）少校指出：「我們擁有最具能力且專業的人才，幫軍方保養飛機，也感謝海軍暨陸戰隊團隊，他們展現了卓越且和諧的運作能力。」

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