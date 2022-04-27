軍武百科》1架36億元！ 美軍「種馬王」直升機達初始作戰力

美國陸戰隊的CH-53K「種馬王」直升機，已達初始作戰能力。（美聯社）

2022/04/27 17:09

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸戰隊宣布，由洛克希德馬丁旗下、塞考斯基飛機公司（Sikorsky）研發製造的CH-53K「種馬王」（CH-53K King Stallion）重型運輸直升機，已通過測評，正式達「初始作戰能力」（IOC），最快2024年就會派出首支陸戰隊遠征分遣隊參與巡弋部署任務。這款新型直升機與各種兩棲艦艇搭配，能大幅提升陸戰隊垂直起降空運能量。

CH-53K「種馬王」是根據現役的CH-53E「超級種馬」（CH-53E Super Stallion）進行改良，是美軍最現代化、最強大的重型運輸直升機。目前，美國陸戰隊第366重型直升機中隊（HMH-366）已接收6架。該中隊原有的全部「超級種馬」大致要在2022年淘汰完畢，根據陸戰隊公布的航空計劃，到2030年完全淘汰「超級種馬」。

請繼續往下閱讀...

這款新型直升機，不僅機艙更寬敞外，外掛載重可達約12公噸，載重力是CH-53E的3倍多，最高可承載約16公噸，最高時速也將提升至315公里，最大飛行距離可達850公里，若不運送物資，則最大載客量能有55名士兵，外加5名機組人員。塞考斯基並著手改善周邊零組件的效能，讓新「種馬王」能延長服役年限。

當然提升能力也帶來成本的增加。原來美軍估計的CH-53K單價就達1.22億美元（約新台幣36億元），比一架約9460萬美元（約新台幣28億元）的F-35A匿蹤戰機還貴，至於F-35B與F-35C則因為有加裝一些起降設備，價格超過1.2億美元。不過，陸戰隊如數採購227架CH-53K，有可能將單機成本降至8000萬美元（約新台幣23.5億元）。

除了美國陸戰隊之外，塞考斯基正積極爭取德國、以色列等CH-53家族用戶的新訂單，此前以色列已確定採購「種馬王」，取代現役的CH-53「海燕」（Yas’ur）直升機。但德國仍在猶豫，德國媒體日前甚至傳出德軍擬琵琶別抱，採購波音CH-47F的消息。

◎CH-53K「種馬王」性能諸元

機身長度（含加油管）：28.94公尺

機身寬度：5.33公尺

有效負重：15876公斤

最大起飛重量：39916公斤

巡航時速：315公里

續航距離：850公里

有效升限：4900公尺

編制組員／載運成員：5人／55人

動力系統：3具通用電器T408渦輪軸引擎

吊掛悍馬車的CH-53K「種馬王」直升機。（圖擷取自美軍DVIDS系統）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法