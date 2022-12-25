中國各省被迫調人赴北京支援 各地醫護不滿

北京各醫院被確診患者塞爆，很多人只能在輪椅上吊點滴。（美聯社）

2022/12/25 15:39

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國媒體《財新網》24日披露，北京武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情極為嚴峻，其他省份被迫調派醫療團隊前往支援，引起各地醫療人員不滿，認為已自顧不暇，調人去北京也不會有助益。

《日經亞洲》（Nikkei Asia）引述原報導指出，山東、湖北、江蘇、湖南和四川等各省，已指派資深醫生在內的醫療團隊前往北京救治重症確診患者，其中光是江蘇就派出160人的大陣仗。

請繼續往下閱讀...

雖然各省調動醫療人員前往各地協助控制疫情並不罕見，但如今此舉讓許多地方醫療人員和前線醫護十分不滿，直言這波疫情影響的是全國，不是只有北京，每個地方的醫療資源都吃緊。

一名長年在急救部門服務的前外科醫生表示：「全國各地的重症患者人數在比例上不會少於北京，難道將全國的醫療人員都調去北京，就能解決問題？」江蘇蘇州一名醫療體系內部人員也指出，蘇州正邁向感染高峰，「我們也到達極限了」。

據了解，北京是中國醫療資源最充沛的地方，去年每1000人中有5.64人具有醫師執照、6.47人有護理師執照，兩項均為全國平均值的2倍。然而，《財新》近日走訪北京各間綜合醫院，都看見急診單位被病患塞滿，以及恢復室內一床難求等景象，導致有些年長患者只能被移往折疊式擔架或輪椅上吊點滴。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法