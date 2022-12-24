美記者直擊：北京近郊病患塞爆醫院 火葬場加班也燒不完
〔編譯張沛元／綜合報導〕姚如燕（Yao Ruyan，譯音）在中國首都北京西南方70公里處的河北省涿州的一家縣級醫院的發燒門診外瘋狂踱步，她的婆婆感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）急需醫療，但附近所有醫院都滿床。「他們說這裡沒床位，」她對著手機大吼。
值此中國因應防疫政策鬆綁後的首波全國性武肺感染潮之際，位於北京西南方的小城鎮的許多急診室已大爆滿，加護病房拒收救護車送來患者，病人家屬忙著四處找空床位，無床可躺的病人癱倒在醫院走廊長椅或地板上。
請繼續往下閱讀...
姚如燕的年邁婆婆1週前染疫，當地醫院確認有肺炎跡象，但指稱院方無法處理武肺病例，要求姚如燕轉到鄰縣大醫院。姚如燕跟老公開車走訪一家又一家醫院，全被告知沒床位，包括這家距離老家車程1小時的涿州市醫院。院方說，床位全滿，要等。
「我很火大！」激動得眼眶含淚的姚如燕抓著婆婆的肺部掃描片子說。對於能否在涿州市醫院幫婆婆弄到床位，她坦承不抱太大希望，「我們出來找了很久，我很害怕，因為她（婆婆）呼吸困難。」
《美聯社》記者之前花了2天時間走訪河北省保定市與廊坊市下轄的小城鎮的5家醫院與2處火葬場。該區在中國稍早鬆綁防疫管制後一度疫情大爆發，但數週後隨著民眾逐漸康復，市容也恢復熱絡，官媒甚至宣稱，該區已開始重拾正常生活。
但對該區的醫院急診室與火葬場來說，現場情況一點也不正常。即便發燒門診因染疫年輕人康復而不再大排長龍，但許多染疫長者卻病情嚴重，擠爆加護病房與殯儀館，此情此景彷彿是全中國其他地區即將面臨的預告。
《美聯社》記者21日在涿州市的保定市第二中心醫院看到病患擠爆急診室走廊，許多人得靠呼吸器才能呼吸；一名婦女在被醫生告知親人離世後痛哭流涕，加護病房拒絕接收救護車送來的病患。1名醫護人員對著正把親人推進醫院的家屬大喊，走廊裡沒氧氣也沒電，無法救人……，「不想耽擱就快調頭走人！」
《美聯社》記者在穿梭該區的2天期間，遇到大約30輛救護車；部分救護車不是奔向醫院，而是前往火葬場。涿州火葬場的一名工作人員說，員工過去1週忙著應付爆量遺體，焚化爐也加班火化，估計每天要火化20到30具遺體，是防疫管控鬆綁前的數倍，但即便如此，遺體還是燒不完。
相關新聞請見︰
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。