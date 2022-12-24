美記者直擊：北京近郊病患塞爆醫院 火葬場加班也燒不完

1名男子21日蹲在中國河北省涿州市的保定市第二中心醫院的治療室外，診間內則有1名年長病患正在接受治療。（美聯社）

2022/12/24 20:34

〔編譯張沛元／綜合報導〕姚如燕（Yao Ruyan，譯音）在中國首都北京西南方70公里處的河北省涿州的一家縣級醫院的發燒門診外瘋狂踱步，她的婆婆感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）急需醫療，但附近所有醫院都滿床。「他們說這裡沒床位，」她對著手機大吼。

值此中國因應防疫政策鬆綁後的首波全國性武肺感染潮之際，位於北京西南方的小城鎮的許多急診室已大爆滿，加護病房拒收救護車送來患者，病人家屬忙著四處找空床位，無床可躺的病人癱倒在醫院走廊長椅或地板上。

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姚如燕的年邁婆婆1週前染疫，當地醫院確認有肺炎跡象，但指稱院方無法處理武肺病例，要求姚如燕轉到鄰縣大醫院。姚如燕跟老公開車走訪一家又一家醫院，全被告知沒床位，包括這家距離老家車程1小時的涿州市醫院。院方說，床位全滿，要等。

「我很火大！」激動得眼眶含淚的姚如燕抓著婆婆的肺部掃描片子說。對於能否在涿州市醫院幫婆婆弄到床位，她坦承不抱太大希望，「我們出來找了很久，我很害怕，因為她（婆婆）呼吸困難。」

《美聯社》記者之前花了2天時間走訪河北省保定市與廊坊市下轄的小城鎮的5家醫院與2處火葬場。該區在中國稍早鬆綁防疫管制後一度疫情大爆發，但數週後隨著民眾逐漸康復，市容也恢復熱絡，官媒甚至宣稱，該區已開始重拾正常生活。

但對該區的醫院急診室與火葬場來說，現場情況一點也不正常。即便發燒門診因染疫年輕人康復而不再大排長龍，但許多染疫長者卻病情嚴重，擠爆加護病房與殯儀館，此情此景彷彿是全中國其他地區即將面臨的預告。

《美聯社》記者21日在涿州市的保定市第二中心醫院看到病患擠爆急診室走廊，許多人得靠呼吸器才能呼吸；一名婦女在被醫生告知親人離世後痛哭流涕，加護病房拒絕接收救護車送來的病患。1名醫護人員對著正把親人推進醫院的家屬大喊，走廊裡沒氧氣也沒電，無法救人……，「不想耽擱就快調頭走人！」

《美聯社》記者在穿梭該區的2天期間，遇到大約30輛救護車；部分救護車不是奔向醫院，而是前往火葬場。涿州火葬場的一名工作人員說，員工過去1週忙著應付爆量遺體，焚化爐也加班火化，估計每天要火化20到30具遺體，是防疫管控鬆綁前的數倍，但即便如此，遺體還是燒不完。

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2022年12月21日，中國河北省中部涿州市的保定市第二中心醫院的病床上躺滿求診病患。（美聯社）

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