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    北京疫情爆發慘況曝光 急診爆滿無床位、1晚死數10人

    有外籍記者分享北京當地實況，指醫院人滿為患，平均每天約有500至700名急診病患，急診室甚至滿到沒有任何床位。有民眾更指，一天晚上就目擊急診室內有數十人死去，狀況十分悽慘。（圖擷自推特）

    有外籍記者分享北京當地實況，指醫院人滿為患，平均每天約有500至700名急診病患，急診室甚至滿到沒有任何床位。有民眾更指，一天晚上就目擊急診室內有數十人死去，狀況十分悽慘。（圖擷自推特）

    2022/12/25 09:15

    〔即時新聞／綜合報導〕中國日前驟然放寬武漢肺炎防疫措施，讓國內陷入混亂，有外籍記者陸續分享當地實況，指醫院人滿為患，平均每天約有500至700名急診病患，急診室甚至滿到沒有任何床位。有民眾更指，一天晚上就目擊急診室內有數十人死去，狀況十分悽慘。

    荷蘭金融時報駐北京記者艾根拉姆（Anouk Eigenraam）近期持續在個人推特分享中國當地的疫情實況，她23日時PO文指出，她前往北京朝陽醫院與位於海淀區的北京大學第三醫院，目擊院內的急診人滿為患，大批湧入的病患讓急診室擠到水洩不通，部分必須吸氧的病患只能擠在走廊等候病房。她也提到，兩所醫院每天約有500至700名急診病患。

    艾根拉姆在相關推文中也指出，有些患者家屬告訴她，由於救護車忙不過來，必須等上4-6個小時才有車，因此只能自行開車到醫院就醫。也有人因為丈夫病情嚴重，只能拜託消防隊協助將丈夫扛下樓就醫，所幸經緊急就醫處理後，幸運撿回一命。還有民眾指出，在某天晚上看到急診室裡有數十人死去，家屬只能在一旁哭泣。

    艾根拉姆也提到，由於沒有足夠插座可以使用，醫院也告訴患者，必須使用攜帶型氧氣機。加上染疫病患不能捐血，目前也出現O型血短缺的情況。

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    有外籍記者分享北京當地實況，指醫院人滿為患，平均每天約有500至700名急診病患，急診室甚至滿到沒有任何床位。有民眾更指，一天晚上就目擊急診室內有數十人死去，狀況十分悽慘。（圖擷自推特）

    有外籍記者分享北京當地實況，指醫院人滿為患，平均每天約有500至700名急診病患，急診室甚至滿到沒有任何床位。有民眾更指，一天晚上就目擊急診室內有數十人死去，狀況十分悽慘。（圖擷自推特）

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