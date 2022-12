北京疫情爆發慘況曝光 急診爆滿無床位、1晚死數10人

2022/12/25 09:15

〔即時新聞/綜合報導〕中國日前驟然放寬武漢肺炎防疫措施,讓國內陷入混亂,有外籍記者陸續分享當地實況,指醫院人滿為患,平均每天約有500至700名急診病患,急診室甚至滿到沒有任何床位。有民眾更指,一天晚上就目擊急診室內有數十人死去,狀況十分悽慘。

荷蘭金融時報駐北京記者艾根拉姆(Anouk Eigenraam)近期持續在個人推特分享中國當地的疫情實況,她23日時PO文指出,她前往北京朝陽醫院與位於海淀區的北京大學第三醫院,目擊院內的急診人滿為患,大批湧入的病患讓急診室擠到水洩不通,部分必須吸氧的病患只能擠在走廊等候病房。她也提到,兩所醫院每天約有500至700名急診病患。

請繼續往下閱讀...

艾根拉姆在相關推文中也指出,有些患者家屬告訴她,由於救護車忙不過來,必須等上4-6個小時才有車,因此只能自行開車到醫院就醫。也有人因為丈夫病情嚴重,只能拜託消防隊協助將丈夫扛下樓就醫,所幸經緊急就醫處理後,幸運撿回一命。還有民眾指出,在某天晚上看到急診室裡有數十人死去,家屬只能在一旁哭泣。

艾根拉姆也提到,由於沒有足夠插座可以使用,醫院也告訴患者,必須使用攜帶型氧氣機。加上染疫病患不能捐血,目前也出現O型血短缺的情況。

I went to the ER’s of Chaoyang hospital and Beijing Third hospital in Haidian, who got swamped with daily 500-700 ER-patients. Both hospitals showed busy scenes with already some people on oxygen lying in hallways waiting for a room. In Chaoyang the ER had no beds anymore. 1/ pic.twitter.com/rwwRUTBbpS