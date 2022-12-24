中國疫情擴散未達高峰！青島公佈「每天49到53萬人」確診

中國山東省青島市日前公布監測數據推測的每日染疫人數，將新增49到53萬人染疫，是中國第一個公開真實數據的城市。圖為被送往醫院救治的確診者。（歐新社）

2022/12/24 14:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國青島衛健委於23日公開監測數據，表示山東省青島市目前每日約有49萬到53萬染疫人數，明後天將在此基礎上以10%速度增加。對此，中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進於今（24）日在微博發文，指出這是中國首個大城市將每日染疫人數估算到50萬人的規模。

綜合中媒報導，青島市衛健委於23日晚間宣布，青島市目前每日新增感染人數為49到53萬，明後天將以10%速度快速增加。青島市衛健委從監測數據推測，得到最新數字，表示「疫情高峰期還未到來」，現在只是高峰來臨前的快速傳播時期。

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胡錫進今日早上則是在微博發文，提到青島市的估算還稱不上是最精確，但粗估出來的數字契合人們對疫情的實際感受，也反映了青島市衛健委對疫情傳播的真實評估「是一次實事求是的勇敢實踐」。

青島市公布最新預測染疫人數之後，也有網友貼出中國衛健委公佈的每日染疫人數統計，表示中國衛健委23日通報的山東省染疫人數僅有31例，但青島衛健委預估每日49到53萬人染疫，直言「國家統計已毫無意義」。

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