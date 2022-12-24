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    中媒稱「中國染疫速度全球第一」網友傻眼：這也能拿來炫耀？

    中國媒體《網易新聞》日前發布一則文章，稱中國染疫速度全球第一，網友看了傻眼回應「這也拿來炫耀？」（圖翻攝自微博）

    中國媒體《網易新聞》日前發布一則文章，稱中國染疫速度全球第一，網友看了傻眼回應「這也拿來炫耀？」（圖翻攝自微博）

    2022/12/24 12:49

    〔即時新聞／綜合報導〕中國媒體日前發佈一篇文章，標題名為「中國速度再次創造奇蹟，新冠感染率創全球第一」，稱中國疫情開放後全國感染率直線飆升，其他國家都無法與之相比。許多網友看了之後傻眼回覆「奇蹟這個詞原來可以這樣用」、「這有什麼好炫耀的」，還有人直言「這是反串吧」。

    根據中國媒體新聞網《網易新聞》於22日發布的最新文章指出，自從中國防疫全面開放後，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）感染率不斷飆升，目前2.9億人次遭感染，可說是「其他國家無法相比」。文中提到各省份感染人數不相上下，「無法確切統計數據」。

    此外，文章也表示，北京目前地鐵人流量來到逐漸復甦階段，當人流量達到一定水平，就說明疫情恢復到很好的狀態「一定會創造出中國速度和奇蹟」！文章發布到微博上之後，隨即遭撤除，雖然Google也能搜尋到該文章，但點進去頁面顯示「訪問的內容不存在或被刪除」。

    不過，有網友保留文章截圖，分享到微博和推特上，引起眾多討論。有網友回應「我的文學水平也不足以解讀文章了，奇蹟這個詞原來可以這樣用」、「這也能發出來炫耀嗎」、「彎道超車」、「真是發生什麼都不奇怪」。

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    文章發布後，經由Google依然能搜尋到文章，但是點進去後顯示該新聞遭刪除。（圖翻攝自Google）

    文章發布後，經由Google依然能搜尋到文章，但是點進去後顯示該新聞遭刪除。（圖翻攝自Google）

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