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    無懼中國疫情海嘯？中港跨境口岸下月中旬以前全面開放

    香港預計明年1月中旬以前全面開放前往中國的跨境口岸。圖為今8月19日幾乎無人的過境穿梭巴士新田總站。（彭博）

    香港預計明年1月中旬以前全面開放前往中國的跨境口岸。圖為今8月19日幾乎無人的過境穿梭巴士新田總站。（彭博）

    2022/12/24 19:13

    〔編譯張沛元／綜合報導〕香港特區行政長官李家超24日表示，隨著北京當局加速鬆綁武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫規定，香港預計在明年1月中旬以前全面重啟中港邊境。

    李家超是在結束北上述職後返抵香港機場時，作上述表示。

    李家超說，北京中央政府已同意逐步有序全面通關，香港特區政府會即時聯繫內地有關單位，包括衛健委、港澳辦、廣東省政府與深圳市政府，尋求取得共識後報請中央審批，目標是明年1月中旬以前全面重新開放中港邊境口岸。

    中港跨境往來在2020年初武肺疫情爆發後受限，香港民眾目前僅能透過香港機場，或深圳灣與港珠澳大橋這2個口岸進入中國，其他包括西九龍高鐵站在內的大多數邊境口岸皆已關閉。

    雙方過去3年來數度欲重啟跨境口岸，但皆應疫情再起而推遲；如今隨著北京當局放棄嚴格的清零封控政策，中港跨境往來也將恢復如常。

    港媒指出，全面重啟兩地邊境口岸的準備工作已在進行中，包括部署數以千計的香港海關、移民官與員警。

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