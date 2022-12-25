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    日本大雪已釀13死80多傷 1萬餘戶停電

    日本受暴雪侵襲，24日北海道北見市一名男性正努力清除堆積在車輛上的厚厚積雪。（路透）

    日本受暴雪侵襲，24日北海道北見市一名男性正努力清除堆積在車輛上的厚厚積雪。（路透）

    2022/12/25 00:25

    〔中央社〕日本當局今天表示，日本北部及其他地區近日降下的大雪已造成13人死亡、80多人受傷，並有1萬多戶停電。

    路透社報導，日本氣象廳警告，日本北部與日本海沿岸地區的暴風雪和大浪，可能造成積雪量深達60公分。

    日本消防廳指出，截至今天傍晚，有30多人因大雪嚴重受傷，另有50多人受到輕傷。

    根據日本放送協會（NHK）報導，日本北部的鐵路與空中交通中斷，中部與西部部分地區也有交通中斷情況。

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