日本大雪已釀13死80多傷 1萬餘戶停電
2022/12/25 00:25
〔中央社〕日本當局今天表示，日本北部及其他地區近日降下的大雪已造成13人死亡、80多人受傷，並有1萬多戶停電。
路透社報導，日本氣象廳警告，日本北部與日本海沿岸地區的暴風雪和大浪，可能造成積雪量深達60公分。
請繼續往下閱讀...
日本消防廳指出，截至今天傍晚，有30多人因大雪嚴重受傷，另有50多人受到輕傷。
根據日本放送協會（NHK）報導，日本北部的鐵路與空中交通中斷，中部與西部部分地區也有交通中斷情況。
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〔中央社〕日本當局今天表示，日本北部及其他地區近日降下的大雪已造成13人死亡、80多人受傷，並有1萬多戶停電。
路透社報導，日本氣象廳警告，日本北部與日本海沿岸地區的暴風雪和大浪，可能造成積雪量深達60公分。
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日本消防廳指出，截至今天傍晚，有30多人因大雪嚴重受傷，另有50多人受到輕傷。
根據日本放送協會（NHK）報導，日本北部的鐵路與空中交通中斷，中部與西部部分地區也有交通中斷情況。