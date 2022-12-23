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    日本多處大雪成災 造成至少9死48傷

    日本從17日起多處降下大雪，多處傳出災情，圖為日本石川縣金澤市大雪的畫面。（路透）

    日本從17日起多處降下大雪，多處傳出災情，圖為日本石川縣金澤市大雪的畫面。（路透）

    2022/12/23 22:47

    〔中央社〕日本從17日起多處下大雪，除了日本海一側為主的地區外，四國的太平洋一側也下雪，多處傳災情。日本總務省消防廳表示，截至今天傍晚已知有9人死亡、48人受傷。

    日本放送協會（NHK）報導，今冬最強寒流來襲，日本傳出多起雪災事故。截至今天下午4時，因除雪發生意外或從梯子跌落造成骨折者有20人重傷、28人輕傷。北海道、青森縣、秋田縣、山形縣、新潟縣、石川縣等6道縣共9人死亡。

    新潟縣柏崎市有一名20歲女性搭乘的車子陷在雪中，被發現時已身亡。初步研判可能是汽車的排氣口被積雪掩蓋，導致這名女子在車內一氧化碳中毒。此外，新潟縣長岡市、柏崎市、小千谷市有老人除雪時發生意外。在秋田縣有從屋頂落下的雪塊擊中老人致死。

    因大雪導致1393所學校停課或縮短上課時間。此外，北海道以鄂霍次克地區為主，約有2萬6460戶停電，其中，紋別市約有1萬3550戶停電，原因不明，還不知何時能恢復電力。

    日本讀賣新聞報導，今天日本廣範圍地區下雪，北日本及北陸地區下大雪，明天以日本海一側為主的廣範圍地區也可能下大雪。

    日本氣象廳表示，截至今天下午6時的24小時降雪量，北海道遠輕町90公分、山形縣西川町51公分、富山縣高岡市42公分。太平洋一側也下雪，四國的高知市時隔5年觀測到積雪。

    國土交通省（交通部）表示，截至今天下午4時，山陽道、北陸道等高速公路26路線當中有部分交通中斷。JR各鐵路公司有20條路線暫時停駛，明天JR東日本公司等7條路線預定停駛。此外，飛機航班也大幅變更時程。

    預估到明天下午6時為止的24小時降雪量在北陸地區是90公分。北海道、東北地方、東海地方、中國地方（日本本州西部，有廣島、岡山、山口、鳥取、島根等縣）70公分。大雪將持續下到25日，太平洋一側的平地也可能積雪。

    日本東北地區的山形地方氣象台今晚8時13分（台灣時間今晚7時13分）發布「有關顯著大雪的氣象資訊」。該氣象台表示，截至今晚8時的6個小時，山形市觀測到創紀錄降雪量達26公分。預料大雪將持續下到24日清晨，山形縣的東南村山可能短時間內下大雪，將導致路況急速惡化，交通大規模受阻。

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