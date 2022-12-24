武漢肺炎》受疫情影響 日本中小學生體能減弱

日本體育廳23日公布針對小學和初中學生進行的體適能測試結果，發現學生體力較2021年減弱不少，並稱是因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，使學生運動量減少。（路透）

2022/12/24 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕日本體育廳23日公布針對小學和初中學生進行的體適能測試結果，發現學生體力較2021年減弱不少，並稱是因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，使學生運動量減少。

日本媒體《共同社》 今日報導，日本體育廳23日公布針對小學5年級和初中2年級的學生進行的體適能測試結果，在50公尺短跑、仰臥起坐等8個體適能項目的分數均跌至新低。

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平均體力總分（滿分80分）分別為：小學五年級男生52.3分、女生54.3分；中學二年級男生40.9分、女生47.3分。比2021年下降了0.2～1.1分。相比男生，女生分數下降更多。

而在調查「每週運動420分鐘以上」（相當於每天運動1小時）的占比中，中小學生都較2021年增加，小五男生為50.1%，女生為29.2%，但仍未恢復疫情前的水平。

體育廳負責人分析指出，中小學生體力下降是因在疫情之下，必須配戴口罩，導致運動量減少影響。同時中小學生玩智慧型手機和遊戲的時間增加了。負責人表示，往後將會為中小學生提供更多的運動機會，以養成運動的好習慣。

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