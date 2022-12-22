中國疫情升溫缺物流人力 外送平台祭千萬補貼鼓勵民眾當外送員

中國美團等外送平台業者祭出千萬補貼，鼓勵民眾加入外送員行列。示意圖。（法新社）

2022/12/22 16:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延，許多民眾染疫甚至不幸死亡，許多外送員、快遞司機的人力供應也因此大減，從食物到民生必需品，訂單配送不斷延遲且無法運送，令民眾生活大受影響。近期，中國美團等外送平台業者宣布祭出千萬補貼，多個地方政府發布倡議書，鼓勵民眾加入外送員行列。

據中國媒體報導，西安市商務局針對此事，發出「關於支持快遞外賣配送服務的倡議」，表示目前因缺乏人力，導致配送壓力大，為保障民眾生活物資及醫療急需物品的流通，鼓勵一般民眾加入外送的行列，「在自身條件允許的情況下，有閒暇時間的市民參與到快遞外賣配送工作中」，並提供多個外送平台、快遞業者的聯繫窗口申請、加入。據了解，此項倡議目前至少已有長沙、西安、杭州、廣州等城市同步進行中。

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同樣，長沙市人社局所設置徵才項目，「企業招聘難，人社來幫忙」發布約1000名外送員職缺、倡議書，以表示大量缺工的困境。

另外，除了地方政府發布倡議，中國多個外送平台也宣布，若加入外送行列將獲得高額補貼。美團外賣在杭州投入的補貼已達人民幣500萬元（約新台幣2200萬），預計未來將持續加碼至1000萬元。同時也將在上海投入約2000萬元的補貼。

外送平台餓了麼則是選擇在疫情重災區北京執行「城市守護者支持計畫」，以獎金鼓勵合作的商家開門營業，若達成條件後，還可領取額外的獎金。藉此吸引、鼓勵更多外送員上工。

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