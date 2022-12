泰國長公主突發心臟病！恐影響王位繼承 王室僅證實此狀況...

2022/12/15 19:22

〔即時新聞/綜合報導〕泰國44歲長公主帕差拉吉帝雅帕(Princess Bajrakitiyabha)驚傳週三(14日)心臟病發緊急送醫,目前病情不樂觀。泰國王室今天(15日)發出聲明,僅證實長公主失去意識。

長期關注泰國王室消息的英國記者馬歇爾(Andrew MacGregor Marshall),週四透過推特發文指稱,帕差拉吉帝雅帕公主昨天帶著愛犬到呵叻府「考艾國家公園」遛狗時,突然心臟病發,緊急送往當地醫院進行心肺復甦術,據稱其病情相當緊急,需裝上葉克膜治療維持生命跡象,隨後當局派出一架醫療直升機,將公主載回曼谷接受治療。

隨後馬歇爾又分享出泰王室最新聲明:「泰國王室稍早發布關於帕差拉吉帝雅帕公主的消息,證實公主昨天就已失去意識,但沒有透露她是否已經離世。」不過,馬歇爾宣稱,有內部人士向他透露長公主已經逝世,「她已經死了,而且從昨天就已經死了,雖然醫生們試了所有方法還是回天乏術,王室沒有誠實說明此事。」

據悉,目前王室內有繼承王位資格的有帕差拉吉帝雅帕公主、妹妹希里萬瓦里公主,及弟弟提幫功王子。雖然按傳統皆以王子繼承王位,但提幫功王子患有自閉症,因此外界相當看好帕差拉吉帝雅帕公主會繼承王位,而今帕差拉吉帝雅帕公主傳出重病消息,將牽動泰國王室的繼承與掌權問題。

⚠️ Palace statement just released about Princess Bajrakitiyabha. It confirms she lost consciousness yesterday but fails to reveal she has died. pic.twitter.com/iFnQ4Fws2z

She’s dead, and has been dead since yesterday although doctors didn’t dare confirm it until they tried everything, and palace has not yet been honest. I understand why Thai-based media can’t tell the whole story but why are you reporting things that are clearly untrue? 1/2