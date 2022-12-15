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    泰國長公主突發心臟病！恐影響王位繼承 王室僅證實此狀況...

    泰國長公主帕差拉吉帝雅帕。驚傳14日心臟病發緊急送醫，目前病情不樂觀。（歐新社）

    泰國長公主帕差拉吉帝雅帕。驚傳14日心臟病發緊急送醫，目前病情不樂觀。（歐新社）

    2022/12/15 19:22

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國44歲長公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）驚傳週三（14日）心臟病發緊急送醫，目前病情不樂觀。泰國王室今天（15日）發出聲明，僅證實長公主失去意識。

    長期關注泰國王室消息的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall），週四透過推特發文指稱，帕差拉吉帝雅帕公主昨天帶著愛犬到呵叻府「考艾國家公園」遛狗時，突然心臟病發，緊急送往當地醫院進行心肺復甦術，據稱其病情相當緊急，需裝上葉克膜治療維持生命跡象，隨後當局派出一架醫療直升機，將公主載回曼谷接受治療。

    隨後馬歇爾又分享出泰王室最新聲明：「泰國王室稍早發布關於帕差拉吉帝雅帕公主的消息，證實公主昨天就已失去意識，但沒有透露她是否已經離世。」不過，馬歇爾宣稱，有內部人士向他透露長公主已經逝世，「她已經死了，而且從昨天就已經死了，雖然醫生們試了所有方法還是回天乏術，王室沒有誠實說明此事。」

    據悉，目前王室內有繼承王位資格的有帕差拉吉帝雅帕公主、妹妹希里萬瓦里公主，及弟弟提幫功王子。雖然按傳統皆以王子繼承王位，但提幫功王子患有自閉症，因此外界相當看好帕差拉吉帝雅帕公主會繼承王位，而今帕差拉吉帝雅帕公主傳出重病消息，將牽動泰國王室的繼承與掌權問題。

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