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    泰國公主遛狗途中心臟病發 緊急送醫裝葉克膜治療

    泰國44歲長公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）（圖左）昨（14日）突心臟病發倒地，須裝上葉克膜治療。（圖翻攝至推特馬歇爾記者@zenjournalist）

    泰國44歲長公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）（圖左）昨（14日）突心臟病發倒地，須裝上葉克膜治療。（圖翻攝至推特馬歇爾記者@zenjournalist）

    2022/12/15 16:28

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國44歲長公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha），昨（14日）傍晚帶狗去散步時突心臟病發倒地，被發現後趕緊送往醫院，目前病情不樂觀，需裝葉克膜治療。長公主的父親、泰國國王瓦吉拉隆功聽聞消息後，馬上搭乘軍事直升機前往醫院探視。

    據英國《鏡報》報導，關注泰國王室消息的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）在推特上指出，昨晚帕差拉吉帝雅帕公主帶著狗狗到考艾國家公園參加活動時，突然心臟病發，送往當地醫院後，立即進行心肺復甦術、持續1小時的手術，經診斷結果，公主的病情相當緊急，需裝上葉克膜治療，隨後當局派出一架醫療直升機，將公主載回曼谷接受治療。

    據了解，帕差拉吉帝雅帕公主傳出重病消息，將連帶牽動泰國王室的繼承與掌權問題。目前王室內有王室成員資格的瓦吉拉隆功子女，除了長公主帕差拉吉帝雅帕，還有妹妹希里萬瓦里公主，及弟弟提幫功王子。按照泰國王室繼承傳統，皆以王子繼承王位，但提幫功王子患有自閉症，因此大姊帕差拉吉帝雅帕公主繼承王位一事被外界認為有極高的可能性。

    目前泰國王室對於此事，尚未發出任何公告、消息。

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