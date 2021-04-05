泰王后「佔C位」霸顯正宮地位 王室公佈貴妃單膝下跪一幕
〔編譯陳成良／綜合報導〕泰國王室宮鬥戲碼高潮一波波，百年來首位貴妃詩妮娜前年遭廢黜，去年9月重磅歸來，恢復所有榮銜，然去年底隨即驚爆詩妮娜上千張不雅「私密露毛照」外流，被影射是幕後黑手的王后素提達隨後神隱，但一個多月後就強勢回歸並力壓貴妃。泰國王室最新公佈的照片，也再度霸顯素提達正宮地位，並讓外界知道，只要她現身，詩妮娜就只能是陪襯。
據泰國王室官方推特帳號4月4日釋出消息顯示，泰王在王后及貴妃陪同下，前往皇家花園參加一座雕像的揭幕儀式。公開的照片中顯示，素提達被安排站在泰王身後，佔據了儀式的C位，盡顯她王室女主人的地位，王室攝影師並捕捉到詩妮娜在其後方卑恭單膝下跪的畫面。
請繼續往下閱讀...
在此之前，泰國王室2月底曾更罕見地公佈詩妮娜公開向泰王與素提達匍匐跪拜的「五體投地」照片，顯示王后尊榮地位顯然不是貴妃所能及；在接下來3月21日三人在大城府一座佛寺的亮相活動中，只見王后手拿扇子，神情悠然又不失莊重，詩妮娜則被拍到跪在一旁，後來還被捕捉到在緊隨國王與王后腳步時，露出哀怨眼神。
素提達外型氣質甜美，還有一股仙氣，和美豔的貴妃詩妮娜屬不同類型，她一路過關斬將，從少尉、將軍到上將指揮官，最後登上后位。而詩妮娜在被冊封前頂多只是少將和小小隨扈，兩者地位天差地遠，她也在3個月內鬥輸正宮娘娘，一度被打入冷宮，泰版「甄嬛傳」峰迴路轉，讓外界看得津津有味。