泰王宮附近千人示威 泰政府出動數百鎮暴警察、水車驅離

泰國曼谷泰王宮附近的皇家廣場爆發了上千人的示威抗議，要求釋放學運領袖、王室改革，泰國警方則出動數百鎮暴警察驅離。圖為今晚抗議現場。（路透）

2021/03/20 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕本週稍早，泰國國會並未表決通過修改軍方2014年制定的憲法，民運領袖也紛紛遭到提審。今晚，泰國首都曼谷（Bangkok）泰王宮附近的皇家廣場（Sanam Luang）爆發了上千人的示威抗議，泰國政府則出動數百鎮暴警察與水車進行驅離。

據《路透》報導，2014年，時任泰國陸軍司令的帕拉育（Prayut Chan-o-cha）發動政變，推翻民選總理奪權，而當時由泰國軍方所主導修訂的憲法，也擴大了泰國王室的權力。泰國民運人士的其中一個訴求，便是要求泰國政府再次修憲，限縮泰國王室權力。然而，本週稍早，泰國國會並未通過修憲案；被煽動叛亂、侮辱王室等名義逮捕的民運領袖也在本週開始遭到提審。

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今晚，上千名示威群眾聚集曼谷泰王宮附近的皇家廣場，要求釋放民運領袖、王室改革。數百警察也著鎮暴裝備，舉大盾，組成多個陣線衝擊示威群眾，並且出動水車，試圖驅離人群，同時透過擴音器宣布：「我們會逮捕街上的任何一個人。」示威群眾則向警察丟擲鞭炮還擊。

警方發言人表示，本次集會抗議並不合法，也違反了防止武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）擴散的限聚令。一位受訪示威者則表示：「我們要求的是真正的民主，不是一個宣稱民選，實際上卻來自軍方的政府。」並且指出：「世界已經變了，我們要的是一個和西方國家類似的王室。」

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