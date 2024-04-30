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印尼擬開放前公民雙重國籍資格 吸引海外技術人才歸國

印尼海事事務和投資協調部長盧胡特30日表示，將開放海外前印尼公民雙重國籍資格，吸引技術人才返國。（彭博）

印尼海事事務和投資協調部長盧胡特30日表示，將開放海外前印尼公民雙重國籍資格，吸引技術人才返國。（彭博）

2024/04/30 17:13

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印尼海事事務和投資協調部長盧胡特（Luhut Pandjaitan）30日表示，印尼政府將為目前在海外的印尼前公民開放雙重國籍資格，吸引海外具備技術能力的印尼人才返歸，依照印尼移民單位資料，2019年至2022年有將近4000名印尼人成為新加坡公民。

根據《路透》報導，當前印尼法律不承認成年人的雙重國籍，因此，任何18歲以前持有兩本護照的印尼人，都必須在滿18歲時放棄其中一個國家的國籍。對此，盧胡特30日公開表示，印尼將針對曾持有過印尼護照的前公民開放雙重國籍資格，但目前尚未公開進一步政策規劃細節。

盧胡特說，「我們邀請印尼僑民歸國，印尼不久後就會承認他們的雙重國籍，我認為這將吸引海外具備技術能力的印尼人才返歸」。根據印尼移民局資料，2019年到2022年，有將近4000名印尼人成為新加坡公民。

30日當天就在盧胡特宣布消息之後，微軟執行長納德拉（Satya Nadella）也宣布要投資印尼17億美元（約新台幣554億）用於發展雲端和人工智慧，在印尼建立首座微軟數據處理中心。

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