日本知名口足詩畫家星野富弘逝世 享壽78歲

日本知名口足詩畫家星野富弘因呼吸衰竭逝世，享年78歲。（圖翻攝自X平台）

2024/04/30 18:12

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名口足詩畫家星野富弘今天（30日）被證實，已於本月28日因呼吸衰竭逝世，享年78歲。

西元1946年出生於現今群馬縣綠市的星野富弘，1970年自群馬大學教育學部健康體育科畢業後，在群馬縣高崎市一所中學擔任體育老師，但同年於授課過程中發生意外，導致星野富弘的頸椎受到嚴重損傷，四肢無法再活動，當時僅24歲的星野富弘，就這樣失去自由。

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不過星野富弘並未因此喪志，住院治療期間，星野富弘開始學著用嘴巴咬著筆進行創作，並鑽研融合詩與畫為一體的「詩畫」藝術。1979年，星野富弘在群馬縣前橋市舉辦其個人首次展覽；1981年開始在報章雜誌上連載詩歌、繪畫和散文，進一步打開在日本的知名度。

1982年，星野富弘重回因意外失去四肢自由的故地高崎市，並在那裡舉辦《花卉詩畫展》（花の詩画展），其作品和勵志的故事成為日本社會熱議話題，《花卉詩畫展》也開始在日本全國巡迴，之後還受邀到美國紐約、舊金山等地舉辦展覽。2003年，星野富弘還受邀參加波蘭國家博物館舉辦的「無障礙藝術展」。

2005年4月，為對星野富弘表達敬意的「富弘美術館」開幕，該美術館座落於星野富弘的家鄉綠市的草木湖畔，館內展示星野富弘的作品，開館33年以來，已累計逾700萬人參觀。

星野富弘約莫1年前還在持續創作活動，本月28日因呼吸衰竭在綠市一家醫院逝世，享壽78歲，葬禮僅開放家庭成員參加，告別式舉辦日期將另行公布。

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