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    疫情結束露出曙光？譚德塞盼：明年解除全球公衛危機

    世界衛生組織祕書長譚德塞表示：「希望明年某個時候，新冠疫情不再被視為全球緊急事件」。（法新社）

    世界衛生組織祕書長譚德塞表示：「希望明年某個時候，新冠疫情不再被視為全球緊急事件」。（法新社）

    2022/12/15 11:21

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球近3年，截至今年12月初，全球已累計報告逾6.43億例確診病例，其中663.7萬餘人死亡，是人類歷史上大規模流行病之一，隨著疫苗普及，疫情終結有望露出曙光，世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）14日表示希望「明年某個時候，新冠疫情不再被視為全球緊急事件」。

    據《路透》報導，世衛秘書長譚德塞在瑞士日內瓦舉行的記者會表示：「我希望這種自3年前在中國武漢爆發、已造成超過660萬人死亡的流行病將在明年某個時候不再被列為『國際關注公共衛生緊急事件』（PHEIC）」。

    自疫情爆發後，世衛組織每三個月召開一次武漢肺炎突發事件委員會會議，今年10月19日，世衛組織發布第13次武漢肺炎突發事件委員會會議的聲明，聲明指出，武漢肺炎疫情繼續構成「國際關注公共衛生緊急事件」。

    譚德塞透露，明年1月，世衛組織緊急委員會將在會議上討論宣布緊急狀態結束的標準；世衛專家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）被問及結束PHEIC所需條件時表示「還有更多工作要做」，世衛緊急事務主任萊恩（Mike Ryan）也補充稱「如果有大量人口尚未接種疫苗，那麼全世界還有很多工作要做」。

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