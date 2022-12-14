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    美媒：北京疫情嚴重 微博啟動「關鍵詞審查」限制討論

    中國包括北京等地在防疫鬆綁後染疫人數暴增。（路透）

    中國包括北京等地在防疫鬆綁後染疫人數暴增。（路透）

    2022/12/14 19:48

    〔中央社〕中國包括北京等地在防疫鬆綁後染疫人數暴增，網路上滿是染疫者及親友的親身經歷及批評抱怨。美媒報導，微博此時卻啟動了有關北京疫情的熱搜話題和關鍵詞審查，限制了討論空間。

    《美國之音（VOA）中文網》報導，在中國官方不公布準確訊息的時候，中國的社交媒體平台是大眾分享訊息、了解疫情最新發展的有效管道之一。但這一管道經常遭到審查的干擾。

    報導指出，經13日測試發現，以「北京疫情」作為熱搜話題下的貼文，受到了嚴格的過濾，僅顯示來自認證帳號或官方帳號的發言。

    同時，似乎任何包含「北京」2字的關鍵詞，都遭到了過濾，這包括多個與北京疫情相關的關鍵詞。像是「北京疫情」、「北京新增」、「北京病例」，以及「北京 醫院」、「北京 買藥」、「北京 發燒」等字串，也只能顯示出有限的結果。

    報導提到，除了關鍵詞，中國網友們針對北京疫情新聞發表的評論，也被嚴格過濾。其中，北京市官媒《北京日報》1條有關北京疫情記者會的微博貼文下方，原有的700多條評論，被「精選」到只剩1條；至於另1條有關北京藥物供應面臨壓力的貼文，下方近200條評論全部被隱藏。

    這項報導直指，微博審查了與北京疫情相關的熱蒐話題和關鍵詞，限制了中國網民們對這些話題的討論，以及獲取實時疫情訊息的能力。

    但報導提到，儘管官方每天公布的病例數不再有意義，網路討論也被打壓，但許多跡象都顯示出，北京的染疫數字正在迅速增加。光是醫療救護電話120專線的來電數量就是以往的6倍，而醫院發燒門診就診人數更是1週前的16倍。

    在這樣的情況下，中國網路上仍有越來越多的名人和普通網友分享自己感染的經歷，或是認識的人染疫的消息，其中包括派駐在北京、上海的外媒及外商。

    報導引述英國醫療風險評估機構Airfinity在11月底發布的分析指出，中國若鬆綁清零政策，可能會導致1.67億至2.79億人被感染，造成130萬至210萬人死亡，其中大部分是未接種疫苗的老年人；同時，專業人士及媒體提醒，中國的鄉村地區將可能是疫情爆發的最大受害者。

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