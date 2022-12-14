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    疫情爆發！北京醫院傳遺體暴增 當局下令2小時內聯繫殯儀館就地火化

    中國疫情因防控鬆綁，染疫及死亡人數爆增，各地醫院塞爆就診患者；示意圖。（路透社）

    中國疫情因防控鬆綁，染疫及死亡人數爆增，各地醫院塞爆就診患者；示意圖。（路透社）

    2022/12/14 17:13

    〔即時新聞／綜合報導〕中國疫情因防控鬆綁，染疫及死亡人數爆增，目前更傳出醫院太平間、殯儀館等無法負荷大量染疫身亡者遺體。中國網路名人方舟子在推特上分享北京衛健委、民政局、公安局聯合發布《新冠核酸陽性患者遺體處置工作指引》，內容要求醫療機構在確診患者死亡後2小時內須聯繫殯儀館，且不得舉行任何告別儀式，須就地火化。

    方舟子在推特上分享，在這份《工作指引》當中，當局要求醫療機構內發生新冠陽性患者死亡時，由醫療機構開具死亡證明，並及時聯繫殯儀館，自患者死亡至聯繫殯儀館原則上在2小時內完成，不得超過3小時。此外，確診死亡患者的遺體應就近火化，不得採用埋葬或其它保存遺體方式，且不得移運出北京。

    根據《工作指引》內容，確診患者死亡後，不得舉行告別式和利用遺體進行其它形式的喪葬活動。少數民族、在華外國人及港澳台人士因確診而死亡，遺體也必須就地火化，火化後骨灰可按照民族習俗進行安置，或按死者家屬意願運輸出境。

    方舟子也分享1張照片，一名醫院員工在貼文中附上北京中醫藥大學東方醫院的標誌，並表示因這2天殯儀館員工陸續確診，導致人力嚴重短缺，又因北京市近期死亡率上升，現預定火化時間最少都在5至7天，遺體積存情況嚴重。為確保醫院基本服務，請大家不要再打電話，無空箱借用。

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