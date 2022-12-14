無國界記者組織︰中國拘禁110人 再次蟬聯「世界最大記者監獄」

在無國界記者組織（RSF）今日於官網公布的報告中，中國以拘禁高達110名記者，再次蟬聯「世界最大記者監獄」。（歐新社）

2022/12/14 17:38

〔即時新聞／綜合報導〕無國界記者組織（RSF）今日於官網公布報告指出，今年9月伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）之死，引爆該國各地怒火，當局為鎮壓示威群眾而間接助長全球遭到監禁記者人數，目前已累計533人，創歷史新高。其中又以中國拘禁110人，再次蟬聯「世界最大記者監獄」。

RSF的報告還提到，全球遭到監禁記者人數，從2021年的488人增至2022年的533人，超過一半的記者被拘禁在5個國家。其中，中國以監禁人數高達110人，繼續穩坐「世界最大記者監獄」榜首；其他國家監禁人數則依序為，緬甸62人、伊朗47人、越南39人和白俄羅斯31人。

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RSF秘書長德洛瓦（Christophe Deloire）也在聲明中提到，「獨裁和專制政權正透過監禁記者，比以往任何時候都更快速地填滿他們的監獄」，並表示被拘禁記者人數，創下歷史新高紀錄，證實大眾需要迫切抵制這些肆無忌憚政府，「我們要向所有人具體表達新聞自由、獨立和多元化理想，並展現我們的積極聲援」。

另據RSF表示，他們從1995年以來就持續公布這項年度數據，不過在去年還沒有將伊朗納入此一統計中，但是自從22歲女子艾米尼因違反伊朗嚴格的女性衣著規定，9月16日死於宗教警察拘押期間，而在伊朗各地引爆抗爭，伊朗當局便以「前所未見地」的速度關押了至少34名媒體專業人士。

此外，RSF也指出，全球遭到監禁女記者人數，再次創下新高，從2021年的60人增加到2022年的78人，並提到造成這項紀錄上升的原因，可能是因為現代有越來越多的女性願意進入這個危險的行業之中。

RSF報告提到，伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）之死，當局為鎮壓示威群眾而間接助長全球遭到監禁記者人數。（路透）

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