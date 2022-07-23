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    紐時專欄：曾樂觀盼中國會有新聞自由 證明錯了

    中國嚴格管控新聞業，紐約時報知名專欄作家佛里曼近日發表文章，指自己曾樂觀地希望中國會有新聞自由，但現在新聞流通較10年前封閉得多。圖為中國記者採訪人大會議。（路透檔案照）

    中國嚴格管控新聞業，紐約時報知名專欄作家佛里曼近日發表文章，指自己曾樂觀地希望中國會有新聞自由，但現在新聞流通較10年前封閉得多。圖為中國記者採訪人大會議。（路透檔案照）

    2022/07/23 16:57

    〔中央社〕紐約時報知名專欄作家佛里曼近日發表文章，指自己曾樂觀地希望中國會有新聞自由，但現在新聞流通較10年前封閉得多，媒體要把中國國家主席習近平當成不可能出錯，這令中國付出愈來愈大的代價。

    曾3度獲得普立茲獎的佛里曼（Thomas Friedman），21日以「我曾經樂觀看待中國的審查制度，我錯了」為題在紐約時報發表文章，提出上述看法。

    佛里曼表示，自1995年成為專欄作家以來，其中一個他一直在思考的重要問題，就是中國是否、何時以及會以多快的速度開放其訊息生態系統，允許來自中國內外未經審查的新聞更自由地流動。

    他承認自己對此太樂觀。他說，不知道自己當初太樂觀是因為：一、對中國高科技經濟發展下一些必要且不可避免的事情過早樂觀，二、對中國威權政治結構下極不可能的事情完全不了解，三、希望中國做一些必要但不可能的事。

    他說，如果是第三個可能性，這樣對中國新聞自由流動就絕望了。

    佛里曼說，自己在1990年代和2000年代到中國，感到商業新聞似乎比政治新聞自由得多，那時候有關中國政治的一些最有趣、最準確的提示，往往首先在中國的商業報刊，或最開放的地區報紙刊登。

    例如廣州的「南方週末」是21世紀初中國最大膽的報紙之一，經常反映弱勢群體、抗議者和上訪者面對的問題等，讀者包括中國政府和廣泛的民眾。

    佛里曼說，當時希望隨著中國進一步融入全球經濟，商業媒體會成為打開一般媒體的一個尖銳楔子，因為投資者為了在全球發展和競爭，需要準確的新聞，而不是政府的宣傳。如果中國沒有相對自由的訊息流動，中國的下一代創新者永遠無法充分發揮潛力。

    他在1999年出版的書中，曾認為中國將擁有一個自由的媒體，但可惜現在中國的訊息流動較10年封閉得多。

    佛里曼說，2013年習近平成為中共總書記的幾個月後，新聞流通的狀況開始逆轉，「南方週末」報道真相的聲音也被政府審查人員和宣傳衛士粉碎了。

    他說，「中國將為失去這種誠實的新聞報道付出越來越大的代價」，在一個瞬息萬變的世界，能夠看到世界的走向並迅速適應和糾正至關重要，但習近平不是這樣想，他不僅收緊對所有中國媒體的管制，同時打擊了科技創新人員及商業分析師。

    佛里曼強調，沒有領導人不會出錯，「但中國媒體不得不把習近平當做不可能出錯」，意味著在中國不可能呼籲對疫情採取更細緻的應對措施。

    他說，如果中國媒體和社群網路有更自由的新聞生態系統，衛生專家可熱烈地公開辯論衛生政策，被封控的人民能夠釋放壓力，中國便可能不會處於現在的困境，數以千萬計的人民被迫反覆隔離，對政府失去信任。

    習近平和中國共產黨正在重申，西方的新聞自由不是有效融入全球經濟或主導21世紀最先進產業的先決條件。

    他最後說，有自由及獨立新聞才有真理，有真理才有信任，國與國之間才能合作。

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