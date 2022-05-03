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    全球新聞自由指數》台灣上升至38名 香港暴跌至148名 中國倒數第6

    無國界記者組織發布新聞自由指數報告，香港排名較去年大跌68名，180國中排第148名，與第175名的中國愈來愈接近。（美聯社檔案照）

    無國界記者組織發布新聞自由指數報告，香港排名較去年大跌68名，180國中排第148名，與第175名的中國愈來愈接近。（美聯社檔案照）

    2022/05/03 16:04

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕無國界記者組織（RSF）3日公布2022年「世界新聞自由指數」（World Press Freedom Index）報告，台灣排名從去年的第43名上升至第38名，香港則暴跌至第148名，與排名第175名、亦即倒數第6名的中國愈來愈接近。報告也警告，隨著全球新聞自由急遽惡化，中國意圖趁機擴散其資訊控制模式。

    根據RSF官網及《德國之聲》報導，新報告以「分化的新時代」來形容過去1年全球新聞自由的發展趨勢。最新新聞自由排名中，挪威、丹麥與瑞典排名前3強，北韓、厄利垂亞和伊朗等3國則墊底。

    值得注意的是，香港的排名下跌幅度最大，從去年的第80名下滑至今年的第148名，暴跌68名；中國則持續把法律當作武器來限制人民，並將人民與世界其他國家隔離開來，在180個國家中排在第175名。

    RSF東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cedric Alviani）表示，香港新聞自由大幅惡化並不令人驚訝，實際上是可以預見的不幸。香港政府通過「港區國安法」時，首年先打擊政治反對派，記者暫時倖免於難，但去年至今年，記者和任何捍衛香港新聞自由的人，皆淪為港府鎮壓的主要目標。

    艾瑋昂坦言，自「港區國安法」實施以來，法治在香港不再得到充份運用。新聞自由在香港不再存於現實中。

    另外，RSF在聲明中特別談到，中國過去1年持續向海外擴散其資訊控制模式，進而影響香港與其他鄰近國家對媒體的控制。艾瑋昂表示，一些表面上看似民主的亞洲國家，例如泰國與柬埔寨，因受到中國影響，開始採取更威權的方式來約束媒體。

    他也指出，中國在意識形態和技術方面支持這些國家，而在部分民主國家，有些政治人物甚至會使用中國政府常用的話術，聲稱訊息控制會提升政府效率，以及減少政府必須面對的問題，「中國模式」的擴散令人憂心。

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