21國媒體聯盟批中 打壓香港新聞自由

媒體自由聯盟」廿一個成員國，日前發表聯合聲明，譴責中國鎮壓香港本地獨立媒體，對香港新聞自由受到打壓表示關切。圖為港警壓制一名抗議人士。（美聯社檔案照）

2022/02/10 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕包括美國、英國、日本、澳洲等國在內的「媒體自由聯盟」（Media Freedom Coalition）廿一個成員國，日前發表聯合聲明，譴責中國鎮壓香港本地獨立媒體，對香港新聞自由受到打壓表示關切。中方則怒斥該聲明詆毀香港新聞自由，聲稱香港新聞自由在港區國安法實施之後，獲得更好的保障。

這份七日刊載於該聯盟官網、美國國務院官網八日轉載的聲明指出，簽署聲明的廿一個聯盟成員國深為關切香港與中國當局攻擊新聞自由，打壓香港獨立媒體，近期發展包括港警突擊網媒「立場新聞」總部，以及「眾新聞」隨後因擔心員工安危而自行停止運作等。香港當地獨立媒體自二○二○年六月港區國安法實施以來，便遭當局鎖定與鎮壓，有損香港基本法所保障的權利與自由，也破壞「中英聯合聲明」所載的中國義務，導致香港獨立媒體幾近團滅；此等透過壓迫人權、言論自由，以及意見與資訊自由流動和交流的持續行動，進一步削弱外界對香港國際聲譽的信心。

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籲依循中英聯合聲明

聲明還說，人權與基本自由受到保障、穩定繁榮的香港，符合所有人的利益。廿一個簽署國呼籲香港與北京當局遵守香港基本法保障的新聞與言論自由，以及依循中英聯合聲明所載的中國義務。

「媒體自由聯盟」成立於二○一九年七月，以提倡新聞自由、記者安全，以及向傷害記者執業者究責為宗旨，目前共有五十個成員國，簽署這項聲明的廿一個國家還包括奧地利、加拿大、德國、義大利、立陶宛、荷蘭、紐西蘭、瑞士等。

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