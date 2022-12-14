影片曝光！共軍集結欲闖邊界 遭印軍持棍棒「打地鼠」擊退
2022/12/14 16:40
〔即時新聞／綜合報導〕中國與印度近年因邊界問題爆發零星衝突，近日有消息傳出，中、印軍隊上週在兩國均聲稱擁有主權的達旺（Tawang）地區爆發衝突，推特上隨後流傳一則共軍與印軍持棍棒「交戰」的影片。
印度軍方12日證實，9日與中國軍隊在阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）的達旺地區發生肢體衝突，雙方都有士兵受傷，不過並未透露確切的受傷人數以及傷勢嚴重程度。
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消息傳出後，推特上流傳一則影片，畫面中可見，大批共軍集結，試圖爬上印軍駐守的邊坡，印方大批人馬便持棍棒不停敲打，或以石頭投擲等冷兵器方式驅趕，最終將這群不速之客驅離，印軍也開始大肆高喊慶祝。
不過，因為畫面中的天氣與現在12月山上冰天雪地有些差距，推測應是夏末秋初之際所拍攝，不是最近在9日發生衝突當下所攝。
【又是打群架！中印边界冲突再起 中方说形势平稳】— 自由亚洲电台 （@RFA_Chinese） December 13, 2022
中国和印度军队12月9日在印度阿鲁纳恰尔邦达旺地区再次发生边境冲突，印度军方表示双方都有人员受轻伤，事后双方撤离了事发地区。 pic.twitter.com/09E6PpP6SN