伊拉克國會終於選出總統 終結1年政治僵局

伊拉克國會昨天順利選出庫德族政治人物拉希德（圖）成為伊拉克總統。（路透）

2022/10/14 21:36

〔即時新聞／綜合報導〕伊拉克國會昨天（13日）選出庫德族政治人物拉希德（Abdul Latif Rashid）成為伊拉克總統，拉希德也隨即任命什葉派政治人物蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）為候任總理，終結了伊拉克自去年10月以來的政治僵局。

綜合外媒報導，現年78歲的拉希德曾擔任伊拉克水資源部長，他在昨天選舉中以162票對99票擊敗爭取連任的伊拉克前總統沙勒（Barham Salih），成功當選總統。被任命為候任總理的蘇達尼現年52歲，曾擔任伊拉克人權部長以及勞動暨社會事務部長，他有30天時間籌組內閣，並將名單提交國會批准。

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這是伊拉克過去1年來第4度總統選舉。伊拉克軍方表示，就在昨天選舉稍早前，伊拉克首都巴格達曾遭受9枚火箭攻擊，造成至少10人受傷，所幸最後仍成功完成總統選舉。

伊拉克什葉派教士薩德（Muqtada al-Sadr）所屬陣營在去年10月大選中贏得最多席次，卻無法獲得其他派系支持以組建政府，使伊拉克陷入將近1年的政治僵局。薩德陣營73名議員最終全數辭職，薩德本人也在今年8月宣布要退出政壇，引發了至少30人死亡的流血衝突。

為避免各教派間衝突，伊拉克存在一個固有的權力分享慣例，即伊拉克總統通常由庫德族擔任，總理通常由什葉派人士擔任，國會議長通常由遜尼派人士擔任。

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