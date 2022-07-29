伊拉克長達近8個月無政府狀態 示威者闖進國會大廈抗議

伊拉克示威群眾們闖入國會大廈的畫面。（法新社）

2022/07/29 14:53

〔即時新聞／綜合報導〕伊拉克近期社會動盪不斷，繼上個月國會最大黨的領導人薩德爾（Muqtada Al-Sadr）宣布率該黨73席議員總辭後，本月27日巴格達爆發大規模群眾示威活動，數百名示威者闖進國會大廳，抗議親伊朗政黨的新任總理提名。

綜合外媒報導，伊拉克自從去年10月的議會大選過後，已經陷入長達近8個月的無政府狀態，政治動盪引發社會發展停滯，阻礙了伊拉克國內急需的基礎設施建設與經濟改革計劃，引發人民的高度不滿；此外，近期藉由伊拉克的協調框架（Coordination Framework）選派出蘇達尼（Mohammed Shia' Al Sudani）作為總理提名人選，亦引發原國會最大黨「薩德爾運動」（Sadrist Movement）的支持群眾反對，因此他們上街除了抗議政府停擺以外，更是為了展現對薩德爾的支持。

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這些示威群眾們本來被鎮暴警察擋在國會外頭，遭強力水柱驅趕，不料這些示威群眾竟翻過防爆水泥牆，硬是挾帶著群眾一起闖進了國會大廳，突破伊拉克戒備森嚴的綠區（Greem Zone）。而當時並無任何議員在該國會大廈內。

這些民眾帶著伊拉克的國旗，手持什葉派領袖薩德爾的畫像進入國會，表示伊拉克人已經受夠了這個國家連年的貪腐與失靈。幾個小時過後，薩德爾在社群媒體推特上發文籲請群眾回家，最後才讓這場和平闖國會的行動在安全部隊的監督之下平安落幕。

伊拉克於去年10月舉辦議會大選，由薩德爾所領導的什葉派政黨「薩德爾運動」贏得329席中的73席，但是卻遲遲無法與其他黨派共同籌組政府，導致伊拉克有近8個月的冗期沒有政府進行管理。主要的癥結點在於，雖然薩德爾表示會尊重政府派系多元，但他本質上還是相當排斥親伊朗的什葉派系，使得籌組政府變成了複雜的政治算計。

而在不斷籌組政府失敗的情況之下，薩德爾於上個月宣布率領73席黨員總辭，留給伊拉克國會更困窘的局面，本次被推派出來的總理候選人蘇達尼，他剛好是薩德爾的排斥對象，因此儘管薩德爾已經下台，這反而給予了他新的藉口來號召群眾，反對親伊朗政黨取得任何政治大權的機會，同時展現他魅力不減的群眾威望。

事實上，過去在2016年時薩德爾的支持者就已經闖過國會一次。對於這名威望頗盛的什葉派領袖利用群眾對伊拉克政治施加壓力的情況，阿拉伯海灣國家研究所學者薩伊德（Yerevan Saeed）警告：「顯然，這是一個非常危險的遊戲，這可能會讓這個國家陷入什葉派的內部衝突之中。」

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