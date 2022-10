北京反習事件引熱議 胡錫進稱「大多數人支持中共領導」遭洗臉

2022/10/14 00:34

〔即時新聞/綜合報導〕中共二十大即將於16日登場,沒想到13日「天子腳下」北京竟發生「反習」抗議行動,引發「牆外」網友熱烈討論。對此,中共喉舌《環球時報》前總編輯胡錫進當天晚間在推特發文,宣稱中國大多數人都支持共產黨的領導,遭大批國外網友洗臉狠酸。

中共二十大在即,中國國家主席習近平料將取得第3任期之際,維安管控升級的北京市區13日竟出現巨幅抗議布條,以紅字寫上「罷課罷工罷免獨裁國賊習近平」、「不要核酸要吃飯,不要封控要自由,不要謊言要尊嚴,不要文革要改革,不要領袖要選票,不做奴才做公民」,相關影像在推特上瘋傳。

當天晚間,胡錫進在推特發文稱:「中國的政治是穩固的,因為國家的總體發展很好,絕大多數人都支持中國共產黨的領導,大家都希望穩定,反對動盪,這就是中國的基本國情和民意。」

貼文一出,引來大批外國網友洗臉:「請問今天北京發生的事情是?」、「北京才有人抗議被抓,你眼瞎嗎?」、「因為有反對意見的都被你們共產黨抓起來了」。也有中國網友看不下去,在推文底下表示,「維穩經費比軍費高,能不穩嗎?」、「哪壺不開提哪壺,我懷疑老胡哪是揣著明白裝糊塗...」、「這文是給外人看咱家笑話嗎?」

China's political stability is solid, because the country is developing very well in general, and the vast majority of people support the CPC’s leadership, hoping for stability and opposing upheaval. This is China's basic national conditions and public opinion.