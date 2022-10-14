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    北京反習事件引熱議 胡錫進稱「大多數人支持中共領導」遭洗臉

    胡錫進在推特發文稱中國大多數人都支持共產黨的領導，慘遭大批網友洗臉。（翻攝自微博）

    胡錫進在推特發文稱中國大多數人都支持共產黨的領導，慘遭大批網友洗臉。（翻攝自微博）

    2022/10/14 00:34

    〔即時新聞／綜合報導〕中共二十大即將於16日登場，沒想到13日「天子腳下」北京竟發生「反習」抗議行動，引發「牆外」網友熱烈討論。對此，中共喉舌《環球時報》前總編輯胡錫進當天晚間在推特發文，宣稱中國大多數人都支持共產黨的領導，遭大批國外網友洗臉狠酸。

    中共二十大在即，中國國家主席習近平料將取得第3任期之際，維安管控升級的北京市區13日竟出現巨幅抗議布條，以紅字寫上「罷課罷工罷免獨裁國賊習近平」、「不要核酸要吃飯，不要封控要自由，不要謊言要尊嚴，不要文革要改革，不要領袖要選票，不做奴才做公民」，相關影像在推特上瘋傳。

    當天晚間，胡錫進在推特發文稱：「中國的政治是穩固的，因為國家的總體發展很好，絕大多數人都支持中國共產黨的領導，大家都希望穩定，反對動盪，這就是中國的基本國情和民意。」

    貼文一出，引來大批外國網友洗臉：「請問今天北京發生的事情是？」、「北京才有人抗議被抓，你眼瞎嗎？」、「因為有反對意見的都被你們共產黨抓起來了」。也有中國網友看不下去，在推文底下表示，「維穩經費比軍費高，能不穩嗎？」、「哪壺不開提哪壺，我懷疑老胡哪是揣著明白裝糊塗...」、「這文是給外人看咱家笑話嗎？」

    中共20大召開前夕，北京市海淀區四通橋今（13）日竟出現多條巨幅白布紅字的抗議標語，要求罷免「獨裁賣國賊習近平」。（圖擷自推特）

    中共20大召開前夕，北京市海淀區四通橋今（13）日竟出現多條巨幅白布紅字的抗議標語，要求罷免「獨裁賣國賊習近平」。（圖擷自推特）

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