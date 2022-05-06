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    被警告？胡錫進罕見質疑中共清零政策 發文不久又自刪

    胡錫進罕見對中央堅持動態清零的政策提出質疑，沒想到發文沒多久後就自刪文章。（彭博檔案照）

    胡錫進罕見對中央堅持動態清零的政策提出質疑，沒想到發文沒多久後就自刪文章。（彭博檔案照）

    2022/05/06 00:13

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒到首都北京，上海封城亂象頻傳，也讓北京市民害怕同樣的事情發生在自己身上，連過去總是身為中共喉舌的《環球時報》前總編輯胡錫進也跳出來罕見批評中央的封城政策。然而文章才發出沒多久，胡錫進就自刪文章，引發網友熱議。

    胡錫進週四在微博和微信公眾號發文提到北京疫情，據悉，他本人目前就住在高度封控的北京朝陽區。胡錫進發文說，防堵疫情的目標就是「保生命安全」和「保經濟少受損失」，「一旦抗疫付出的經濟成本比疫情傳播對經濟造成的打擊還要大，情況就會變得很糟糕」，明顯是在指上海封城超過一個月引爆的民怨，以及對中國經濟造成的衝擊。

    胡錫進直言，清零固然重要，但只有成本可控的清零才有意義，「果北京用這一套收拾不了奧密克戎（Omicron），它還是進一步傳播開了，那麼我覺得北京人得接受那一嚴酷現實，國家也要接受。中國不能用不斷封城、切斷中國地區之間的人員連繫來維繫病毒的低傳播，那樣所導致的後果將比我們在世界其他國家看到的疫情失控後果更加嚴重。經濟困頓會帶來一系列國內問題，也會惡化中國的國際處境。」

    沒想到，胡錫進難得對中共政策提出質疑的文章發出沒多久，就被發現消失了，微信公眾號還顯示「該內容已被發布者刪除」，且週四晚間還轉發中國國家主席習近平主持召開中央政治局常委會，下令毫不放鬆堅持動態清零的新聞報導，並將評論區關閉，引發外界遐想，也有大批網友湧入其他文章留言，要胡錫進解釋為何刪掉文章。

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