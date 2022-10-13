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    二十大前北京出現反習布條 王丹盛讚抗議者勇氣：新「坦克人」

    王丹盛讚掛布條抗議者的勇氣，稱其是新「坦克人」。（資料照）

    王丹盛讚掛布條抗議者的勇氣，稱其是新「坦克人」。（資料照）

    2022/10/13 20:50

    〔即時新聞／綜合報導〕中共二十大即將於16日來臨，不過今天（13日）竟然傳出北京街頭出現示威行動，有人在橋上掛上反習近平標語，引發討論。對此，民運人士王丹盛讚這名中國人起身反抗的勇氣「驚天地泣鬼神」，更稱他是當代新的「坦克人」。

    今天北京海淀區四通橋被掛上了抗議布條，上頭寫著「不要核酸要吃飯，不要文革要改革；不要封城要自由，不要領袖要選票；不要謊言要尊嚴，不做奴才做公民」，而另一一條布條則寫著「罷課罷工罷免獨裁國賊習近平」。相關照片在社群媒體上瘋傳，不過中國網路管理部門也迅速採取動作，立即針對相關字詞進行審查，禁搜禁發。

    王丹在臉書貼文說，在這樣的敏感時刻，做出這樣的壯舉，這位英雄顯然已經做好了為此付出巨大代價的思想準備，當局也不可能放過他，而這也說明2件事：第一，誰說中國無勇士，這位不知名的中國人的勇氣，可謂驚天地泣鬼神，是當代的新的「坦克人」；第二，習近平將連任，使得無數中國人感到絕望，絕望之下才會有反抗。這不是第一次有人站出來，也不會是最後一次。大家不要小看這位勇士的義舉，有的時候，示範效應是巨大的，習近平倒行逆施，必將激起更多的政治風潮，「在此，我要向這位勇士表示最大的敬意。」

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