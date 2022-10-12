無重大安全影響 日本又見高速路區間提速到120公里

日本警方等單位決定，提高東北自動車道埼玉縣「岩槻交流道」附近到櫪木縣「佐野藤岡交流道」附近最高限速，總長約41公里，雙向最高速限從今天上午起從時速100公里提高到120公里。圖為神奈川縣路段的高速公路。（彭博資料照）

2022/10/12 18:05

〔中央社〕日本警方等單位經過驗證，認為提速對安全性不會帶來重大影響，決定再將一段高速公路區間的最高限速從100公里提高到120公里，這是日本第3個提速到120公里的高速公路區間。

日本放送協會（NHK）報導，東北自動車道（類似高速公路）行經埼玉縣及櫪木縣一段區間的最高限速，從今天上午起正式提速到120公里。

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這個行車區間是東北自動車道埼玉縣「岩槻交流道」附近到櫪木縣「佐野藤岡交流道」附近，總長約41公里的雙向路段。

這個路段本來最高限速100公里，但經過警方及負責營運高速公路的NEXCO東日本公司驗證後，認為提速對安全性不會帶來重大影響，所以決定將最高限速提高到120公里。

不過，大型貨車等部分車輛最高限速，仍維持現行的80公里。警方呼籲用路人確保行車安全距離，以安全的速度駕駛車輛。

群馬縣警方表示，這是繼東北自動車道另一行車區間，及新東名高速公路的一個行車區間後，全日本第3個提速到120公里的高速公路路段。

日本第1個將速限提高到時速120公里的路段，是東北自動車道「花卷南交流道」到「盛岡南交流道」約27公里區間；第2個提速到120公里的路段，是新東名高速公路「御殿場系統交流道」到「濱松引佐系統交流道」約145公里區間。

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