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    驚！研究發現公路看板顯示「車禍死亡數字」 反釀更多事故發生

    有美國研究顯示，公路電子看板顯示交通死亡總數，不但不能減少車禍，事故發生率甚至還上升。（資料照）

    有美國研究顯示，公路電子看板顯示交通死亡總數，不但不能減少車禍，事故發生率甚至還上升。（資料照）

    2022/04/24 12:02

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾在高速公路或其他快速道路上，經常可以見到看板顯示「車禍死亡數字」，本意是要震懾駕駛，避免更多事故發生，不過有美國研究顯示，公路電子看板顯示交通死亡總數，不但不能減少車禍，甚至事故發生率還上升。

    綜合媒體報導，在美國有27個州會在高速公路上顯示事故死亡人數，企圖讓駕駛謹記在心，小心駕駛，不過這種方式的效益多大從未被人研究；多倫多大學助理教授Jonathan D. Hall 和明尼蘇達大學卡爾森管理學院助理教授Joshua Madsen針對德州公路事故的研究後赫然發現，實際上死亡數字看板恐釀更多車禍。

    德州從2012年開始，每個月只會在事故會報當週，於公路電子看板顯示「車禍死亡數字」一週，研究團隊分析比對有顯示「車禍死亡數字」當週以及其他週的事故，發現有顯示「車禍死亡數字」的那一週車禍事故，比其他沒顯示的時間更多。

    同時在顯示「車禍死亡數字」電子看板的10公里內路程，事故頻率也較其他路段高；甚至「車禍死亡數字」越高，車禍成長率也更高，同時連環車禍發生也更頻繁。

    研究團隊分析認為，電子看板顯示死亡數字反而會造成駕駛的焦慮增加認知負荷，剝奪了駕駛安全行車所需注意力的「心智頻寬（mental bandwidth）」；Joshua Madsen表示，研究表明顯示「車禍死亡數字」並沒有發揮效果─減少車禍，他認為讓駕駛分心是危險的，或許可以改以其他方式來提醒駕駛，讓他們在行駛時更關心於路況上。

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