台灣送的穿山甲懷孕了 布拉格市長開心證實：歐洲首見！

遠赴捷克布拉格動物園擔任保育大使的雌性穿山甲「潤喉糖」成功懷孕了。（圖取自賀吉普臉書、台北市立動物園提供；本報合成）

2022/10/12 18:35

〔即時新聞／綜合報導〕捷克首都布拉格2020年1月與台北締結為姊妹市，作為雙方友好象徵，台北市立動物園今年4月送了一對雄雌穿山甲「果寶」與「潤喉糖」給布拉格動物園。布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）今天（12日）開心宣布，雌性穿山甲「潤喉糖」成功懷孕，若順利生產將是歐洲首次成功繁殖穿山甲！

布拉格市長賀吉普12日透過臉書分享一張超音波照，宣布台北市立動物園今年送給布拉格動物園的穿山甲「潤喉糖」懷孕，「這是在上週五（7日）進行超音波檢查時發現的，如果一切順利，這將是歐洲第一個出生的穿山甲寶寶！這類哺乳動物主要分佈在南亞及中非，但因過度捕獵成為瀕危物種之一，目前還是世界上非法交易最多的哺乳類動物。」

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賀吉普表示，接下來布拉格動物園將會向專家和台北動物園諮詢穿山甲懷孕方面的照護問題，「很高興與台北的城市外交竟然能為布拉格帶來如此稀有的物種，讓我們期待新生命的到來！」

布拉格動物園週三指出，「潤喉糖」的預產期是12月中到明年1月中。園長波貝克（Miroslav Bobek）表示穿山甲懷孕對園方是一大鼓舞，如果能成功看到首隻在歐洲出生的穿山甲寶寶，那將是很棒的耶誕禮物。

遠赴捷克布拉格動物園擔任保育大使的雌性穿山甲「潤喉糖」成功懷孕了。（台北市立動物園提供）

布拉格市長賀吉普PO出超音波照，宣布台北市立動物園今年4月送去的雌性穿山甲「潤喉糖」成功懷孕。（圖取自賀吉普臉書）

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